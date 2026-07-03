Bebelușul a fost găsit plutind cu fața în jos în piscina din curtea casei. Micuțul era inconștient în momentul în care a fost scos din apă, scrie The Sun.

Părinții săi îl lăsaseră singur aproximativ 15 minute, după ce ieșiseră afară să discute. Când și-au dat seama că băiețelul dispăruse, mama lui l-a găsit plutind în piscină.

Tatăl său a încercat disperat să-l salveze, în timp ce vorbea la telefon cu operatorii serviciului de urgență. Bărbatul a fost îndrumat să înceapă imediat manevrele de resuscitare, iar la un moment dat un membru al familiei a spus că băiețelul „începea să dea semne de revenire”.

Polițiștii au ajuns la locuință în mai puțin de cinci minute de la primul apel.

Semne de viață ignorate înainte ca micuțul să fie dus la morgă

Copilul a fost transportat de urgență la spital, unde medicii l-au declarat rapid decedat. Totuși, potrivit documentelor poliției, micuțul ar fi prezentat semne de viață înainte de ora oficială a decesului.

Unul dintre polițiști a declarat că a auzit o asistentă spunând că băiețelul avea puls. În ciuda acestor suspiciuni, băiețelul a fost transportat la morga spitalului, unde a rămas timp de cinci ore.

A fost descoperit în viață abia în momentul în care un medic legist, venit să preia trupul, a observat că micuțul avea încă un puls slab. Copilul a fost transportat imediat cu elicopterul la Spitalul de Copii din Phoenix pentru tratament.

Într-o campanie de strângere de fonduri publicată online, familia a precizat că starea copilului era critică după ce a fost salvat din morgă.

Medicii au constatat că organele lui începeau să cedeze și au anunțat inițial că acesta suferise leziuni cerebrale. Însă, câteva zile mai târziu, un examen RMN a arătat că băiețelul nu avea leziuni cerebrale.

Acesta suferise doar o contuzie ușoară la nivelul creierului, iar medicii estimează că dezvoltarea normală a creierului va compensa această leziune.

„În ciuda acestui miracol, Vincent are în față o recuperare lungă și dificilă”, a transmis familia. „Va avea nevoie de terapie intensivă, monitorizare medicală permanentă și sprijin pentru recuperarea organelor afectate.”

Cadrele medicale au început să-l numească pe băiețel „copilul-minune”, după ce starea lui s-a îmbunătățit suficient pentru ca medicii să înceapă deconectarea de la aparatul de ventilație. Familia spune că este „copleșită de recunoștință”, însă costurile tratamentului sunt uriașe, iar campania GoFundMe lansată pentru ajutor strânsese aproximativ 14.000 de lire sterline.

Între timp, părinții copilului sunt vizați de o anchetă penală. Autoritățile nu au decis, deocamdată, dacă aceștia vor fi puși oficial sub acuzare.