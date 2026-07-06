Chiar dacă așezământul din Bihor funcționa fără autorizații, magistrații au apreciat că persoanele internate acolo erau îngrijite și nu abandonate.

Judecătorii Tribunalului București și-au motivat decizia luată săptămâna trecută de a nu îi aresta pe cei din familia Pașca. Cei doi soți și cei trei fii ai lor, acuzați de DIICOT de trafic de persoane, au fost plasați sub control judiciar. O măsură pe care judecătorii o consideră suficientă, ținând cont de faptul că toți beneficiarii au fost mutați, iar anchetatorii au ridicat probele importante.

Un alt motiv important pentru care judecătorii au respins cererea procurorilor a fost că bolnavii din centrele neautorizate stăteau în condiții decente, primeau hrană și haine.

„Aceste împrejurări nu sunt de natură să înlăture suspiciunea rezonabilă și nici concluziile rezultate din celelalte probe privind existența unor deficiențe serioase referitoare la administrarea tratamentului medicamentos, lipsa personalului calificat, insuficiența supravegherii ori nerespectarea standardelor prevăzute de legislația în materia serviciilor sociale, însă relevă că prezenta cauză nu corespunde ipotezei unor persoane abandonate în condiții incompatibile cu existența umană, împrejurare ce diminuează intensitatea pericolului concret pe care l-ar genera lăsarea inculpaților în libertate”, se arată în motivarea instanței în cazul Pașca.

Tot judecătorii au considerat că cei din familia Pașca nu au încercat să influențeze martorii.

„De asemenea, din datele cauzei nu rezultă că vreunul dintre inculpați ar fi încercat să influențeze martori, să altereze ori să distrugă mijloace de probă sau să exercite presiuni asupra persoanelor audiate în cauză”, au mai scris judecătorii.

Procurorii acuzau familia că urmărea obținerea unor venituri din ajutoare de înmormântare. Judecătorii au apreciat totuși că persoanele decedate nu erau abandonate, ci îngropate creștinește.

Cazul familiei Pașca a readus în atenția publicului neajunsurile din sistemul serviciilor sociale de stat, lucru menționat și de magistrați.

„Judecătorul nu poate ignora că alternativa concretă existentă pentru o parte semnificativă dintre beneficiari nu era accesul la un serviciu social autorizat, ci lipsa oricărei forme de protecție instituțională, respectiv revenirea în stradă”, au mai arătat judecătorii.

Avocatul familiei Pașca a transmis că a contestat și măsura controlului judiciar, iar în Oradea mai mulți oameni au participat aseară la un miting de susținere a lui Viorel Pașca. Unii dintre ei au venit special din străinătate. Au susținut discursuri și persoane care au lucrat în cadrul asociației Dumbrava.