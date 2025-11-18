Un liceu a fost evacuat de urgență după ce un tânăr a lovit cu mașina o țeavă de gaz, în Constanța

18-11-2025 | 10:08
Un liceu din municipiul Constanţa a fost evacuat preventiv, marţi, după ce un tânăr a intrat cu maşina într-o ţeavă de gaz care se afla în apropierea unităţii de învăţământ.

Lorena Mihăilă

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa au anunţat că poliţiştii au fost sesizaţi, marţi dimineaţă, cu privire la faptul că s-a produs un accident pe strada Soarelui din Constanţa.

„Deplasaţi la faţa locului, poliţiştii au constatat faptul că un tânăr, de 18 ani ar fi acroşat, cu autoturismul pe care îl conducea, o ţeavă de alimentare cu gaz. În urma impactului au rezultat doar pagube materiale. Şoferul a fost testat cu aparatele din dotare, rezultatul fiind negativ”, au afirmat reprezentanţii IPJ Constanţa.

Poliţiştii au delimitat şi blocat, temporar, circulaţia în zonă pentru protecţia cetăţenilor şi pentru a facilita accesul echipelor de intervenţie şi situaţii de urgenţă.

„Imediat, au fost luate măsuri pentru evacuarea elevilor şi a cadrelor didactice din unitatea de învăţământ aflată în proximitate, precum şi interzicerea circulaţiei pietonilor şi a autovehiculelor în zona delimitată, pentru prevenirea unor incidente nefericite”, a menţionat sursa citată.

La momentul transmiterii acestei ştiri, traficul în zonă a fost reluat fără restricţii, situaţia fiind remediată.

Sursa: News.ro

Dată publicare: 18-11-2025 10:08

