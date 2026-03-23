Potrivit unui comunicat de presă transmis de Poliţia de Frontieră Arad, italianul are 32 de ani şi a fost arestat preventiv, luni, de Tribunalul Arad.

"În această dimineaţă (luni - n.r.), inculpatul a fost prins în flagrant de către poliţiştii de frontieră, la intrarea în ţară, în timp ce deţinea, ca pasager într-o cursă de transport internaţional pe ruta Spania - România, cantitatea de aproximativ 31 kilograme canabis. Drogul de risc destinat comercializării, porţionat în 31 de pungi, a fost găsit în cele două trolere ale inculpatului", se arată în comunicat.

Bărbatul este cercetat pentru trafic internaţional şi trafic intern de droguri de risc.