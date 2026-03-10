Avertismentul a venit după ce un coleg de-al său a susținut că țara evoluează spre un „narco-stat”, în care grupările mafiote formează „o putere paralelă” în societate.
Întreag articolul pe spotmedia.ro.
Criminalitatea legată de droguri reprezintă un pericol pentru stabilitatea socială în Belgia, a avertizat un judecător de rang înalt.
Avertismentul a venit după ce un coleg de-al său a susținut că țara evoluează spre un „narco-stat”, în care grupările mafiote formează „o putere paralelă” în societate.
Întreag articolul pe spotmedia.ro.
Sursa: spotmedia.ro
Etichete: belgia,
Dată publicare:
Războiul din Iran pare tot mai aproape de Europa. Forțele NATO din estul Mediteranei au interceptat o a doua rachetă balistică iraniană care intrase în spațiul aerian al Turciei. Autoritățile de la Ankara au condamnat incidentul.
O explozie a avut loc în noaptea de duminică spre luni, puțin înainte de ora 4:00, în fața unei sinagogi din orașul belgian Liege, a declarat poliția locală pentru Belga.
Ministrul belgian al apărării, Theo Francken, a criticat liderii europeni pentru că vorbesc prea mult despre armele nucleare, relatează POLITICO.
Bugetul pentru 2026 este aproape gata. Statul speră că va încasa mai mulți bani din amenzi, jocuri de noroc și TVA.
Conflictul din Orientul Mijlociu a ajuns în cea de-a 11-a zi, iar conflictul este „aproape încheiat", a spus Donald Trump. Azi-noapte, însă, explozii puternice au zguduit din nou Teheranul.
În următoarele patru săptămâni, temperaturile vor fi apropiate sau ușor mai ridicate decât normalul perioadei, cu precipitații deficitare în mare parte a țării și ușor excedentare doar local în zonele montane, potrivit meteorologilor.