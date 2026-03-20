Ancheta a scos la iveală că suspecţii operau de la începutul acestui an. Atunci au început să cumpere droguri, să le depoziteze în locuinţele lor, iar mai apoi să le vândă pe piaţa din judeţul Dolj. Anchetatorii au percheziţionat mai multe locuinţe din Craiova.

Au găsit acolo peste 1 kilogram de droguri de mare risc, care erau pregătite pentru distribuţie. Potrivit surselor din anchetă, indivizii au încercat să ascundă marfa ilegală şi au aruncat-o printre florile din grădină.

Din casele lor au fost ridicate şi câteva mii de euro şi lei, bani despre care se crede că provin din vânzarea drogurilor. Bărbaţii au fost reşinuţi imediat. Urmează să fie cerută arestarea preventivă, pentru trafic de droguri de risc şi mare risc.