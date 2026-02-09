Sunt acele arme mortale sustrase din fabrici înainte să fie înseriate, care ajung ilegal pe piața neagră, la membrii lumii interlope. „Ghost Guns” sunt considerate coșmarul polițiștilor pentru că, odată folosite în atacuri sau conflicte armate, nu pot duce la identificarea celor care le folosesc. Trei suspecți au fost ridicați și duși la audieri.

Descinderi spectaculoase în Dâmbovița

Înarmate până în dinți, forțele speciale ale Poliției și Jandarmeriei au descins în Dâmbovița, la 11 adrese.

Bogdan Ghebaur, IGP: „Acțiunea vizează un bărbat de 35 de ani care, din 2024 până în prezent, ar fi deținut mai multe arme ghost guns susceptibile că au fost aduse ilegal din Turcia în România.”

Numite „Ghost Guns”, acestea sunt arme mortale – în special de calibru 9 mm, dar și cu țeavă lungă, care nu au elemente de identificare. Grupări de crimă organizată le sustrag din liniile de producție pe componente, chiar înainte să le fie imprimate seriile.

Bogdan Antonie, fost lunetist Serviciul pentru Acțiuni Speciale: „În Uniunea Europeană este obligatoriu ca pe orice armă să ai serii pe orice componentă esențială. Dacă vorbim despre pistol, trebuie să ai serie pe corpul pistolului, pe manșon și pe țeavă, tocmai pentru a avea o trasabilitate cât mai bună a armelor și a componentelor de acest gen. Sunt foarte creativi cei din underground, lumea interlopă, și vă dați seama că pot mitui anumiți angajați în anumite momente și ar fi anumite piese, rebuturi, neavând un control foarte strict al procesului de fabricație.”

Transport clandestin și piața neagră

Anchetatorii spun că armele fantomă sunt asamblate și transportate clandestin spre România de șoferii turci de tiruri, ascunse printre mărfuri legale. Ghost Guns sunt vândute apoi pe piața neagră.

Prețurile sunt cu mult sub cele oficiale, uneori de doar câteva sute de euro pentru un pistol. Astfel de arme ar fi fost deținute și de un interlop din Dâmbovița vreme de doi ani. El și alți doi suspecți din același anturaj au fost ridicați de forțele speciale pentru interogatorii. În anchetă, sunt suspectați de contrabandă calificată și nerespectarea regimului armelor și munițiilor.

Corespondent Știrile PRO TV: „Pistoalele fantomă descoperite la percheziții vor fi expertizate de specialiști pentru că procurorii Parchetului General vor să afle dacă nu cumva aceste arme au fost folosite în atacuri armate sau în conflicte în care s-a făcut uz ilegal de armă.”

Caz recent de atac cu Ghost Gun

Cel mai recent caz în care autoritățile judiciare susțin că s-ar fi folosit un pistol fantomă a fost anul trecut, în august, în Centrul Vechi al Capitalei. Un turc și-ar fi comandat arma din țara natală cu câteva zile mai devreme și a tras șase gloanțe spre clienții aflați pe o terasă. Nimeni nu a fost rănit sau ucis.

Bogdan Antonie, fost lunetist Serviciul pentru Acțiuni Speciale: „La Ghost Gun nu ai niciun element de identificare și vă dați seama, oricine poate să comită o infracțiune cu o asemenea armă și nu poate fi depistat decât dacă îl găsești cu arma asupra lui, apoi se fac analizele balistice de către Institutul de Criminalistică și se poate dovedi că acea armă a fost folosită în comiterea de infracțiuni.”

Cea mai mare captură de pistoale de contrabandă provenite din Turcia a fost făcută în noiembrie, la Calafat, de Poliția de Frontieră. 131 de pistoale de calibru 9 mm și peste 230 de încărcătoare fără muniție au fost descoperite la un control amănunțit într-un tir care, în acte, transporta aluminiu.