Parma, locul din Italia unde s-au născut parmezanul și prosciutto. De ce merită vizitat orașul

În Parma au trăit muzicieni celebri, precum Giuseppe Verdi sau Niccolo Paganini, precum și scriitori cunoscuți, cum ar fi Giovanni Guareschi și Attilio Bertolucci. Iată tot ce trebuie să știi despre acest loc superb din Italia.

Ce face din Parma capitala gastronomiei italiene

Parma este capitala gastronomiei din Italia și una dintre destinațiile cu cel mai mare număr de produse tradiționale protejate prin mărci de calitate: Prosciutto di Parma DOP, Parmigiano Reggiano DOP, Culatello di Zibello DOP, Fungo di Borgotaro IGP, Coppa di Parma IGP, vinurile Colli di Parma DOC și multe altele.

„Parma City of Gastronomy” este clubul de produs care protejează calitatea produselor tipice din zona Parmei și garantează autenticitatea și unicitatea experienței turistice în oraș. Printre siturile UNESCO din regiunea Emilia-Romagna, Parma s-a remarcat cu adevărat încă din 2015.

Nu doar pentru patrimoniul său istoric, artistic și cultural impresionant, ci și pentru numeroasele sale delicii culinare. Atât de multe sunt preparatele tradiționale din Parma, încât sunt cunoscute în întreaga lume.

Cu siguranță ai auzit de Prosciutto Crudo di Parma (șunca de Parma) sau de Parmigiano Reggiano (parmezan). Orașul este foarte bogat în exemple culinare, conform ecobnb.

În această parte a Italiei există foarte multe locuri faimoase pentru preparatele lor. Multe feluri tradiționale italiene provin chiar de aici, din Emilia-Romagna, regiune cunoscută și ca Food Valley. Iar Parma este capitala acestei zone.

Parma deține un număr record de produse locale protejate prin mărci DOP (Denumire de Origine Protejată) și IGP (Indicație Geografică Protejată). Din aceste motive, orașul a atras atenția UNESCO și a rețelei sale „Creative Cities”.

Pe lângă Parma, alte două orașe din Emilia-Romagna sunt semnate „creative”: Bologna pentru Muzică și Modena pentru Artă Digitală.

Bucătăria Parmei a atras atenția UNESCO în 2015, când orașul a fost desemnat „Creative City”. Nu este vorba doar despre varietatea culinară excelentă, ci și despre valoarea socială, culturală și economică a gastronomiei pentru oraș.

De exemplu, aproximativ 30% dintre locuitori lucrează în sectorul agroalimentar. În plus, European Food Safety Authority (EFSA), principala autoritate europeană pentru siguranța alimentară, are sediul la Parma.

În provincia Parma, la Colorno, se află și ALMA - La Scuola Internazionale di Cucina Italiana, Școala Internațională de Bucătărie, fondată în 2003 și asociată cu numele celebrului chef și gastronom Gualtiero Marchesi, considerat unul dintre cei care au transformat bucătăria italiană modernă.

De asemenea, există Cibus Connecting Italy, un târg internațional important pentru industria agroalimentară, precum și mai multe muzee dedicate mâncării: Muzeul Prosciutto di Parma, Muzeul Pastelor și Muzeul Salame di Felino.

Parmezanul și Prosciutto di Parma: tradiție, calitate și renume mondial

Parma găzduiește două dintre cele mai cunoscute produse culinare italiene: Parmigiano Reggiano și prosciutto di Parma. Parma produce de secole ingrediente esențiale pentru bucătăria italiană, iar astăzi acestea sunt exportate în întreaga lume.

Ce face ca această brânză italiană și această șuncă prosciutto să fie printre cele mai bune din lume? O parte din explicație este faptul că ambele produse au statut DOP (Denumire de Origine Protejată). Asta înseamnă că sunt certificate ca autentice doar dacă sunt produse într-un anumit mod și în această regiune specifică.

Prosciutto se obține din pulpa sau coapsa porcului ori a mistrețului. Cuvântul se traduce prin „șuncă” în italiană. Prosciutto autentic este uscat și maturat, tăiat foarte subțire și servit crud. Preparat în acest stil, se numește prosciutto crudo sau, simplu, crudo.

Pentru ca un produs să devină prosciutto di Parma, trebuie să provină de la porci născuți și crescuți în una dintre cele zece regiuni din nordul și centrul Italiei. Ulterior, carnea este adusă la Parma, unde există un microclimat ideal pentru producție. Altitudinea mai ridicată, expunerea spre sud și briza ușoară dinspre Marea Ligurică, care ajută la uscarea șuncilor, creează condițiile potrivite pentru un produs de calitate.

Există și alte tipuri de prosciutto italian, dar doar șunca uscată produsă în acest mod poate purta denumirea consacrată prosciutto di Parma.

Parmigiano Reggiano există în regiunea Parma încă din Evul Mediu. Procesul de producție a fost perfecționat de călugări în secolul al XIV-lea. În mare parte, este realizat manual și astăzi, în același mod tradițional.

Parmigiano Reggiano are la bază ingrediente simple: lapte crud de vacă, cheag natural de vițel și sare, maturate printr-un proces specific. Laptele este esențial. Vacile trebuie crescute și hrănite în zona din jurul Parmei, ceea ce influențează calitatea laptelui.

Pentru a produce Parmigiano Reggiano, brânzarii încep prin extragerea cașului din cazanele pline cu lapte. Cașul este apoi uscat și modelat sub forma unei roți. Roata de brânză este ținută într-o soluție cu sare de mare timp de aproape o lună, apoi maturată aproximativ un an.

Experiențe culinare de neratat în Parma

Parma se află în nordul Italiei, în regiunea Emilia-Romagna. Este mărginit de Munții Apenini la sud și de râul Po, cel mai lung râu din Italia, la nord.

Parma este faimos pentru mâncare, la fel ca alte orașe din Emilia-Romagna, precum Modena. Aici găsești șunca de Parma (prosciutto di Parma), apreciatul mezel culatello și brânza Parmigiano-Reggiano. Sunt trei produse de top pentru care merită să călătorești oriunde în lume, nu doar în Italia.

Dacă ai la dispoziție doar o zi, dedic-o brânzei care a construit orașul Parma. Începe la una dintre cele 300 de brânzării din Emilia-Romagna, plimbă-te o oră sau două prin centrul vechi, apoi încheie la o trattorie tradițională, măcar pentru a gusta ce lucruri se pot face cu Parmigiano Reggiano.

Caseificio Bertinelli funcționează în același loc din Noceto încă din 1895 și este condusă astăzi de Nicola Bertinelli, fermier din a șasea generație care cunoaște brânza în detaliu.

Ceea ce pare producție de masă este, de fapt, un proces vechi, bazat pe patru ingrediente: lapte, sare, cheag și timp.

În depozit, roțile de brânză se maturează de la podea până la tavan, în timp ce un afinor verifică fiecare roată, lovind-o ușor cu un ciocănel pentru a testa dacă este gata pentru marcajul DOP.

Pentru pasionații de șuncă, iată unde găsești cel mai bun prosciutto din Parma:

· Podere Cadassa, Colorno: pivniță veche de maturare cu 7.000 de culatelli; poți mânca alături la restaurantul Al Vèdel. · Antica Corte Pallavicina: hotel și restaurant care oferă cursuri de gătit și tururi ale pivnițelor istorice. · Museo del Prosciutto di Parma: muzeu dedicat prosciutto-ului, cu evenimente și degustări pe tot parcursul anului.

Înapoi în oraș, două opriri de după-amiază sunt esențiale: Salumeria Garibaldi și La Prosciutteria. Ambele sunt pline de produse DOP de toate vârstele și tipurile și sunt printre cele mai interesante magazine gastronomice pe care le poți vizita.

Nu ar fi surprinzător să pleci cu o bucată de Parmigiano de 24 de luni pentru gătit, fulgi de 48 de luni pentru aperitiv și un Culatello ambalat în vid pentru cineva care îți udă plantele, conform monocle.

Ristorante Cocchi, cu o vechime de peste 100 de ani, este un reper al orașului, cu mese acoperite cu fețe de masă albe și chelneri care știu lista de vinuri pe de rost.

Standardul de referință este însă Ai Due Platani. Este greu de prins o masă, apare constant în topurile celor mai bune trattorii din Italia și deține distincția Bib Gourmand.

Două brânzării de vizitat în Parma:

· Caseificio Bertinelli, Noceto: fondată în 1895 și condusă de actualul președinte al Consorțiului Parmigiano Reggiano. · Caseificio Gennari, Collecchio: afacere de familie cu unul dintre cele mai extinse programe de maturare din Italia.