Președintele Slovaciei, Peter Pellegrini, a declarat că guvernul anterior a făcut o „greșeală” atunci când a decis să transfere avioanele de luptă sovietice MiG-29 din dotarea Forțelor Aeriene Slovace către Ucraina, fără să asigure mai întâi un înlocuitor pentru capacitatea de apărare aeriană a țării sale.

El afirmă că această decizie a slăbit capacitatea Slovaciei de a-și proteja propriul spațiu aerian și critică faptul că s-a depins exclusiv de sprijinul aliaților după ce aeronavele au fost trimise la Kiev.

Pellegrini spune că, pe când conducea guvernul, el ar fi păstrat MiG-29 operaționale până când Slovacia ar fi primit avioane noi, F-16, astfel încât să nu rămână fără protecție aeriană, scrie Kyiv Post.

„Până în prezent, consider că a fost o greșeală din partea Slovaciei să renunțe la avioanele MiG fără a avea un înlocuitor”, a scris el. „Nicio altă țară nu și-a predat propriile arme și apoi nu a depins exclusiv de ajutorul vecinilor săi.”

Pellegrini a respins, de asemenea, afirmațiile fostei coaliții guvernamentale potrivit cărora avioanele MiG-29 nu mai erau operaționale în momentul transferului către Kiev.

„Dacă ar fi fost așa, niciunul dintre avioane nu ar fi putut zbura din Slovacia în Ucraina”, a spus el, adăugând că a testat personal avionul MiG-29 în timpul mandatului său și a constatat că acesta era capabil să își îndeplinească misiunile.

Articolul mai notează că transferul MiG-29 și al unui sistem de apărare aeriană KUB a fost făcut în contextul invaziei rusești asupra Ucrainei și că decizia a rămas un subiect sensibil în politica slovacă. Totodată, autoritățile de ordine din Slovacia au stabilit că gestul nu a constituit o infracțiune, deși polemicile politice continuă.

În 2024, autoritățile slovace au solicitat o revizuire polițienească a transferului. Până în noiembrie 2025, organele de aplicare a legii au concluzionat că decizia nu a constituit o infracțiune penală.

Problema a rămas totuși politic sensibilă, reapărând în contextul dezbaterilor mai ample din Slovacia privind asistența militară acordată Ucrainei.

Cum se încadrează în poziția mai largă a Slovaciei față de Ucraina

Declarațiile lui Pellegrini apar într-un context de schimbare mai amplă a poziției Slovaciei față de Ucraina sub guvernul actual.

De la sfârșitul anului 2023, cabinetul prim-ministrului Robert Fico a susținut în repetate rânduri că războiul din Ucraina nu poate fi rezolvat pe câmpul de luptă și s-a retras din mai multe inițiative europene și colective de sprijin militar. Guvernul a pus accent pe diplomație în locul livrărilor de arme și a exclus transferuri suplimentare de arme slovace către Kiev.

Slovacia a rezistat, de asemenea, unor părți ale eforturilor UE de a extinde finanțarea militară pentru Ucraina. În 2025, Fico a declarat că Slovacia nu va participa la mecanismele UE destinate finanțării ajutorului militar suplimentar, invocând prioritățile interne și constrângerile bugetare.

La nivelul UE, Bratislava s-a aliniat cu statele membre care se opun unor măsuri menite să întrerupă legăturile energetice rămase ale Europei cu Rusia. Slovacia a continuat să depindă în mare măsură de livrările de petrol rusești și a avertizat că oprirea bruscă a aprovizionării cu energie ar afecta economia sa.