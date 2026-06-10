Bărbatul ar fi vrut să se răzbune, spun surse din anchetă, pentru că tânăra nu a vrut să se împace cu el. Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional.

Agresiunea s-a petrecut noaptea trecută, după miezul nopții, în Podu Iloaei. Potrivit rudelor agresorului, bărbatul de 51 de ani s-ar fi întors de la muncă, din București, ca să se împace cu fosta lui parteneră, o femeie cu 25 de ani mai tânără.

Vecină: „L-a chemat ea, fata: «Hai acasă că vreau să stau cu tine, să te iubesc.» Și el a venit. Erau despărțiți. I-a tras plasa, a avut niște bănuți că a fost acolo la treabă, i-a luat banii, s-a îmbătat și a plecat cu altul. Și acum o caută. A amenințat-o, i-a spus: «Dacă nu vii să ne împăcăm, omor pe maică-ta.»”

Acasă nu a găsit-o pe tânăra de 26 de ani, ci doar pe mama ei. Individul și mama fostei iubite, o femeie de 49 de ani, au început să se certe.

În tot acest timp, agresorul i-a transmis la telefon tinerei că îi va face rău mamei sale. Imediat, fata a sunat la 112. Însă, până la venirea polițiștilor, conflictul dintre individ și mama fostei sale iubite s-a amplificat. Nu a durat mult până s-a ajuns la violență fizică.

Bărbat: „El a început să insulte, s-o înjure, și ea i-a răspuns invers, aceleași înjurii. Era violent, agresiv.”

Victima e în stare gravă

Când au ajuns anchetatorii, femeia era deja căzută la pământ, cu mai multe plăgi înjunghiate. A fost transportată de urgență la spital, în stare critică.

Diana Cimpoeșu, medic-șef UPU SMURD: „Pacienta a fost transferată la Chirurgie Cardiovasculară pentru intervenție de specialitate. Prognostic rezervat, fiind vorba de o leziune cu risc vital.”

Cazul i-a speriat pe cei care locuiesc în zonă.

Femeie: „Ne este frică, adevărat. Să nu intre peste noi în casă. E ceva grav.”

Cazul a fost preluat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Iași. Agresorul a fost reținut și este cercetat acum pentru tentativă de omor.