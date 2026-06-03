Atenţie, urmează detalii care vă pot afecta emoţional.

Victima are 27 de ani şi era în timpul serviciului, la unul dintre magazinele din mall. Acolo a apărut fostul iubit, un bărbat de 49 de ani. Nu se ştie ce au discutat, cert este că individul a scos un cuţit şi a lovit-o de mai multe ori în zona braţelor.

A încercat să fugă, dar a fost prins de agenţii de pază din mall. Pentru femeie, la faţa locului a ajuns un echipaj de ambulanţă. A fost transportată la spital cu mai multe plăgi, direct în sala de operație. Medicii au constat ca lama cuțitului i-a atins un plămân, splina și un rinichi.

Individul este acum la audieri. Cei doi au avut o relaţie timp de 7 ani şi s-au despărţit recent.