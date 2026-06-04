Victima a ajuns la spital, unde a fost operată de urgență. Individul, prins de agenții de pază, a fost reținut.

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Femeia de 27 de ani, angajată la unul dintre magazinele din centrul comercial, era în timpul programului atunci când și-a făcut apariția fostul iubit. Timp de 7 ani, cei doi au fost într-o relație și recent s-au despărţit. Individul nu a suportat decizia, așa că a atacat-o pe femeie cu un cuțit. Victima a ajuns la spital, unde a fost operată de urgență.

Adriana Blăgniceanu, medic UPU Spitalul Municipal Timișoara: „A prezentat o heteroagresiune prin înjunghiere, starea pacientei la ajungere a fost critică, cu elemente de șoc emoragic, prezentând insuficiență respiratorie acută, hemopneumotorax stâng, plagă splenică, plagă renală stângă, emoperitoneu”.

După atac, individul a încercat să fugă.

Alexandra Petrovic, purtător de cuvânt IPJ Timiș: „Bărbatul de 49 de ani a fost imobilizat de un agent de paza, angajat al societății comerciale, fiind ulterior preluat de către polițiști.”

Suspectul a fost reținut pentru 24 de ore și urmează să fie prezentat procurorilor cu propunere de arestare preventivă.