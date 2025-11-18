Un incendiu a izbucnit într-o gospodărie din Dâmbovița. Pompierii au intervenit cu mai multe autospeciale

S-a dat alarma luni seară, în Dâmbovița, după ce un incendiu a izbucnit într-o gospodărie. O dronă a Inspectoratului pentru Situații de Urgență a surprins, de la înălțime, imagini din timpul intervenției, în care pot fi observate și pagubele.

Flăcările au pornit de la o anexă, după lăsarea întunericului, și au fost zărite de vecinii care au sunat la 112.

Pompierii au intervenit cu trei autospeciale, pentru a stinge focul.

În timpul intervenției, fumul dens a împânzit zona.

Din fericire, nimeni nu a fost rănit.

Acum, militarii urmează să stabilească ce a declanșat incendiul.

