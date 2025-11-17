Incendiu puternic în județul Giurgiu. Pompierii au intervenit cu trei autospeciale

Un incendiu puternic a cuprins, duminică, la amiază, o gospodărie din localitatea Copaciu, județul Giurgiu. Trei autospeciale au fost trimise la fața locului. Pompierii au găsit o anexă în flăcări, cu degajări mari de fum.

Focul s-a extins rapid la acoperișul casei, la bucătărie și la un dormitor. În timpul intervenției, salvatorii au reușit să scoată la timp doi cățeluși și un cal, înainte ca animalele să fie rănite.

Au fost distruse o parte din acoperiș, mobilierul și mai multe electrocasnice. Incendiul ar fi pornit de la un aragaz amplasat prea aproape de materiale combustibile, spun pompierii.

