Incendiu la locomotiva unui tren de călători, în judeţul Constanţa. Pompierii intervin de urgență. VIDEO

Un incendiu a izbucnit, duminică după-amiază, la locomotiva unui tren de pasageri cu 15 vagoane. Incidentul s-a produs în judeţul Constanţa.

Incidentul s-a produs în Gara Palas, iar la faţa locului intervin mai multe echipaje.

”Locomotiva a fost decuplată de la cele 15 vagoane, este încă sub tensiune pe linia de înaltă tensiune. Se acţionează cu pulbere pentru limitarea incendiului”, anunţă ISU Constanţa.

Sursa citată a precizat că nu sunt victime care necesită îngrijiri medicale.

