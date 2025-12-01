Un georgian periculos a evadat dintr-un centru de străini, la Arad. E căutat în toată țara

Un cetățean georgian, etichetat extrem de periculos și monitorizat de SRI, a evadat duminică seară din Centrul pentru Străini din Horia, județul Arad.

Autoritățile s-au mobilizat cu filtre rutiere extinse pe vehicule și persoane. Bărbatul, prins acum două luni cu documente falsificate și reținut pentru multiple infracțiuni sub diverse identități, era programat pentru transfer la București chiar în acel moment.

Cu doar zile înainte, fusese vizitat de doi turci, ridicând suspiciuni suplimentare asupra legăturilor sale, arată news.ro.

Evadarea s-a petrecut spectaculos: condamnatul s-a cățărat pe gardul de 5 metri, a sărit peste sârmă ghimpată și a fugit într-o mașină care îl aștepta afară, conform detaliilor furnizate de surse locale.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













