Lipsa banilor a fost sesizată după un control intern, potrivit News.ro.

„Astăzi, 8 octombrie 2026, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Brigada de Investigare a Criminalității Economico-Financiare au pus în executare un mandat de percheziție domiciliară, în municipiul București, într-un dosar penal ce vizează săvârșirea infracțiunilor de efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos și acces ilegal la un sistem informatic”, a transmis, joi, Poliția Capitalei.

Sursa citată a precizat că, în perioada 2022-2023, un bărbat de 45 de ani, director al sucursalei unei bănci din Sectorul 2, ar fi efectuat 13 operațiuni neautorizate în conturile unui client.

Astfel, bărbatul a sustras aproape 100.000 de euro de la clientul băncii.

În baza probatoriului administrat în cauză, față de bărbatul de 45 de ani a fost dispusă măsura controlului judiciar, pentru 60 de zile.

Surse judiciare au precizat, pentru News.ro, că victima este o persoană în vârstă, care avea încredere în directorul sucursalei. În câteva rânduri, clientul l-a rugat pe directorul băncii să acceseze contul în numele său.

Autorul s-a folosit de faptul că știa datele victimei și a sustras banii. Lipsa acestora a fost depistată în urma unui control intern.