Un elev din Dâmbovița a fost bătut în sala de clasă de un tânăr de 19 ani. Nimeni nu l-a oprit pe agresor să intre în școală

Incident deosebit de grav într-un liceu din Găești, Dâmbovița. Un elev de 17 ani a fost bătut crunt de un tânăr care nu învăța acolo și care a intrat în unitatea de învățământ fără să fie oprit de nimeni.

Corespondent PROTV: „Agresorul de 19 ani nu învață în liceul respectiv, dar a reușit să ajungă până în sala de clasă în care se afla victima. Potrivit anchetatorilor, voia să-l pedepsească pe elevul de 17 ani pentru că și-ar fi bătut joc de fratele lui mai mic. Mai mulți adolescenți au asistat la scena în care individul îl lovește cu agresivitate pe victimă, care nu poate decât să-și protejeze, cu mâinile, capul. Unul dintre martori a și filmat, iar imaginile au ajuns la poliție. Băiatul rănit a fost transportat la spital unde a primit îngrijiri, iar medicii îi vor monitoriza în continuare starea de sănătate. Agresorul este reținut și va fi prezentat în fața unui judecător de drepturi și libertăți cu propunere de arestare preventivă. Incidentul este cercetat și de Inspectoratul școlar Dâmbovița, care verifică respectarea măsurilor de securitate și acces în unitatea de învățământ, dar și modul în care au reacționat angajații liceului.”

