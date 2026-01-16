Un elev din Dâmbovița a fost bătut în sala de clasă de un tânăr de 19 ani. Nimeni nu l-a oprit pe agresor să intre în școală

Stiri actuale
16-01-2026 | 13:52
×
Codul embed a fost copiat

Incident deosebit de grav într-un liceu din Găești, Dâmbovița. Un elev de 17 ani a fost bătut crunt de un tânăr care nu învăța acolo și care a intrat în unitatea de învățământ fără să fie oprit de nimeni.

autor
Ana Tudoran

Corespondent PROTV:Agresorul de 19 ani nu învață în liceul respectiv, dar a reușit să ajungă până în sala de clasă în care se afla victima. Potrivit anchetatorilor, voia să-l pedepsească pe elevul de 17 ani pentru că și-ar fi bătut joc de fratele lui mai mic. Mai mulți adolescenți au asistat la scena în care individul îl lovește cu agresivitate pe victimă, care nu poate decât să-și protejeze, cu mâinile, capul. Unul dintre martori a și filmat, iar imaginile au ajuns la poliție. Băiatul rănit a fost transportat la spital unde a primit îngrijiri, iar medicii îi vor monitoriza în continuare starea de sănătate. Agresorul este reținut și va fi prezentat în fața unui judecător de drepturi și libertăți cu propunere de arestare preventivă. Incidentul este cercetat și de Inspectoratul școlar Dâmbovița, care verifică respectarea măsurilor de securitate și acces în unitatea de învățământ, dar și modul în care au reacționat angajații liceului.”

Sursa: Pro TV

Etichete: scoala, bataie, agresor retinut,

Dată publicare: 16-01-2026 13:52

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO | Fostul fotbalist al lui Dinamo aflat în juriu la Miss Venezuela, prezentat la noua echipă!
GALERIE FOTO | Fostul fotbalist al lui Dinamo aflat în juriu la Miss Venezuela, prezentat la noua echipă!
Citește și...
O fetiță din Târgu-Jiu, internată cu febră și dureri abdominale, a primit un diagnostic dur. A fost transferată la București
Stiri actuale
O fetiță din Târgu-Jiu, internată cu febră și dureri abdominale, a primit un diagnostic dur. A fost transferată la București

O fetiţă de opt ani, elevă la o şcoală din municipiul Târgu Jiu, a fost diagnosticată cu meningo-encefalită acută, fiind transferată la un spital din Bucureşti.

Aproape 2.000 de elevi continuă cursurile online joi din cauza vremii extreme. O singură școală își suspendă orele
Stiri Educatie
Aproape 2.000 de elevi continuă cursurile online joi din cauza vremii extreme. O singură școală își suspendă orele

Șase școli din țară vor ține joi, 15 ianuarie, cursurile online pentru aproximativ 1.780 de elevi, iar o unitate din Sibiu își suspendă temporar activitatea din cauza vremii nefavorabile.

Tot mai mulți copii ajung la școală cu dificultăți de comunicare, arată un studiu. Efectele expunerii timpurii la ecrane
Stiri externe
Tot mai mulți copii ajung la școală cu dificultăți de comunicare, arată un studiu. Efectele expunerii timpurii la ecrane

Tot mai mulți copii ajung la grădiniță și la școală cu dificultăți de comunicare. Specialiștii spun că acest lucru se întâmplă și din cauza timpului petrecut în fața ecranelor.

Recomandări
CAB amână judecarea cererii de suspendare a judecătorilor CCR Mihai Busuioc și Dacian Dragoș. Când e noul termen
Stiri actuale
CAB amână judecarea cererii de suspendare a judecătorilor CCR Mihai Busuioc și Dacian Dragoș. Când e noul termen

Curtea de Apel Bucureşti amânat judecata pe cererile depuse de avocata AUR, Silvia Uscov, prin care se solicită suspendarea numirilor lui Mihai Busuioc şi Dacian Cosmin Dragoş la CCR.

ANM prelungește avertizarea de ger: nopți cu până la -18°C, polei și vânt puternic
Vremea
ANM prelungește avertizarea de ger: nopți cu până la -18°C, polei și vânt puternic

Meteorologii au prelungi avertizarea de vreme deosebit de rece până miercuri dimineață. Potrivit ANM vom avea ger îndeosebi în timpul nopților și dimineților, precipitații mixte, polei și ghețuș, intensificări ale vântului.

Ucraina anunță discuții decisive cu SUA: Zelenski speră ca acordurile de securitate și reconstrucție să fie semnate la Davos
Stiri externe
Ucraina anunță discuții decisive cu SUA: Zelenski speră ca acordurile de securitate și reconstrucție să fie semnate la Davos

Preşedintele Volodimir Zelenski a declarat joi că Ucraina nu este un obstacol în calea păcii, respingând comentariile făcute cu o zi înainte de preşedintele american Donald Trump.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 16 Ianuarie 2026

47:37

Alt Text!
Vorbește Lumea
16 Ianuarie 2026

01:44:59

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
15 Ianuarie 2026

01:29:19

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59