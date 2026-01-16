Poliția Locală Sector 3 renunță la ridicarea mașinilor parcate neregulamentar. Există însă niște condiții clare

Mașinile parcate neregulamentar în Sectorul 3 nu vor mai fi ridicate de Poliția Locală, anunță primăria de sector, motivând cu „fluidizarea traficului”.

Primarul Robert Negoiță a dispus flexibilizarea procedurilor pentru autovehiculele parcate ilegal în Sectorul 3, astfel încât zonele blocate să fie eliberate cât mai rapid. Șoferii care afișează un număr de telefon vizibil și răspund imediat apelului polițiștilor locali vor scăpa de ridicarea mașinii, putând muta autovehiculul prompt pentru a degaja trotuare, acces în imobile, căi de intervenție sau spații publice, arată PS3 într-un comunicat.

Măsura se bazează pe eficiența deblocării telefonice, mult mai rapidă decât procedura clasică ce implică sosirea autospecialei de ridicări și manipularea vehiculului. „Chiar dacă autovehiculul nu este ridicat, parcarea neregulamentară rămâne sancționată contravențional”, precizează autoritățile, însă amenda este considerabil mai mică decât costurile combinate ale amendei și taxei de ridicare.

Poliția Locală Sector 3 va menține sancțiuni ferme pentru cazurile grave ce afectează siguranța pietonilor sau accesul la imobile. Ridicarea mașinilor se va aplica în mod obligatoriu atunci când proprietarii nu pot fi contactați sau refuză să elibereze imediat zona blocată.

