Șocant este faptul că suspectul este chiar profesor de Legislație Rutieră în cadrul liceului agricol din oraș.

Scenele s-au petrecut acum două seri, pe strada Păcii din Buzău. Polițistul l-a oprit pe dreapta pe șofer și l-a informat că va fi supus unei verificări care vizează consumul de alcool.

În timp ce agentul pregatea testarea, profesorul de Legislație Rutieră a demarat, l-a lovit și l-a târât pe lângă mașină aproximativ 20 de metri, după cum au consemnat procurorii.

Profesorul de Legislație Rutieră a fost arestat pentru 30 de zile

Agentul a suferit multiple leziuni la mâni și picioare, dar și zgârieturi la nivelul feței. După ce l-a văzut căzut pe asfalt, șoferul și-a continuat deplasarea cu autoturismul pe care se afla o casetă cu inscripția "ȘCOALA".

Era, de fapt, chiar mașina școlii de șoferi a Liceului Agricol din Buzău. Bărbatul a încercat să se ascundă, dar a fost găsit după câteva ore de polițiști. Profesorul de Legislație Rutieră este cercetat acum pentru ultraj, iar Judecătoria Buzău a admis propunerea de arestare emisă pe numele lui, pentru următoarele 30 de zile.