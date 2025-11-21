Un depozit din județul Argeș, mistuit de flăcări. Fumul gros a învăluit zona: „A fost o bubuitură”

Un depozit din județul Argeș - plin cu mase plastice și paleți - a fost distrus joi seară de un incendiu puternic. Flăcările riscau să se extindă și la alte construcții din apropiere, inclusiv la o hală cu îngrășăminte.

Pompierii au intervenit rapid și au reușit să stingă vâlvătaia înainte să se producă o tragedie.

Hala din satul Vrănești, județul Argeș, în care erau depozitate materiale plastice și paleți - a început să ardă după lăsărea serii. Un fum gros a învăluit zona.

Bărbat: „Erau ceva flăcări foarte mari.”

Bărbat: „A fost o bubuitură... pocneau sticlele probabil. Au bufnit prin acoperiș, atunci s-a văzut lumină puternică.”

Pericolul a fost mare, mai ales că părți din depozit - realizat din panouri tip sandviș - riscau să se prăbușească.

Pompierii au intervenit cu opt autospeciale de stingere și au reușit să limiteze extinderea flăcărilor la clădirile învecinate.

Femeie: „Am magazinul aici. Arde vis-a-vis de magazin. M-am urcat în mașină și am venit. Am butelii de gaz în curte.”

Ioana Georgescu, primarul comunei Călinești: „Era hală nouă, în care depozitau. Este posibil să fi avut și material din plastic sau lemnos. Se aprinde imediat și se stinge foarte greu, din păcate.”

Cauza incendiului urmează să fie stabilită.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













