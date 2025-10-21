Un cuțitar pe trotinetă a tăiat un bărbat care a îndrăznit să-l „certe” că mergea pe trotuar, la Oradea

21-10-2025 | 08:49
Incident grav într-un cartier din Oradea. Un bărbat de 46 de ani a fost victima unui atac violent, după ce ar fi avut o dispută verbală cu trei tineri care mergeau pe trotinete.

Călin Ardelean

Unul dintre ei a scos un cuțit și l-a tăiat pe bărbat la mână. Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional!

Incidentul s-a petrecut ziua, după amiază. Tinerii se plimbau printre blocuri, pe trotinete, iar victima le-ar fi atras atenția să nu mai meargă pe trotuar. Aceştia s-au oprit, s-a iscat o ceartă, iar unul din ei a scos un cuțit și a lovit.

trotineta electrica
Trotinetele și bicicletele electrice, conduse doar cu permis. Un proiect de lege a fost depus în Parlament

Martori: „Eram la florărie când l-am văzut pe domnul tăiat la mână. Înainte cu o juma de oră am văzut niște băieți pe o trotinetă electrică. Aveau cagule pe cap, bluză de trening, glugă pe cap. Nu am văzut ce s-a-ntâmplat, doar l-am văzut pe domnul tăiat la mână. Au venit vreo patru mașini de poliție, a venit SMURD-ul."

Martor: „Pe om l-am văzut și o chemat poliția. După aia o venit SMURD-ul, după vreo 15 minute”.

Reporter: Era rănit la mână?

Martor: „Da, da, da”

Până la sosirea poliției, tinerii au apucat să fugă. Victima a fost transportată urgent la spital.

Dr. Hadrian Borcea - șef UPU Oradea: „A fost adus la UPU un pacient cu plagă tăiată la nivelul mâinii, care a necesitat intervenție de chirurgie plastică, a și rămas internat pe secția de chirurgie plastică."

Polițiștii au început imediat căutările și au reușit să-l prindă pe atacator la câteva străzi distanță. Este un tânăr de 19 ani, care a fost dus la audieri. Alți doi tineri implicați în altercație, de 16, respectiv 18 ani, identificați ulterior, au ajuns şi ei la sediul Poliţiei, pentru a fi audiaţi.

Sursa: Pro TV

