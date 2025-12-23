Autobuzele care circulă pe calea de rulare a tramvaielor vor fi deviate pe carosabil din cauza vremii nefavorabile

Stiri actuale
23-12-2025 | 14:54
stb
Sursa foto: Facebook / Societatea de Transport București

Autobuzele care circulă pe calea de rulare a tramvaielor vor fi deviate temporar pe carosabil şi vor efectua opriri în staţiile de autobuz amplasate la bordură, începând de miercuri, 24 decembrie, a anunţat Societatea de Transport Bucureşti (STB).

autor
Ioana Andreescu

Decizia a fost luată ca urmare a avertizării meteorologice emise de Administraţia Naţională de Meteorologie, care vizează manifestarea unor fenomene meteo nefavorabile în Capitală, respectiv precipitaţii mixte, polei, ninsori temporar viscolite, intensificări ale vântului şi scăderea semnificativă a temperaturilor.

Potrivit STB, măsura are ca scop creşterea siguranţei circulaţiei şi prevenirea dificultăţilor la frânare, cauzate de riscul de alunecare a autobuzelor pe şinele de tramvai, în condiţii de carosabil alunecos.

„Această măsură este temporară, iar revenirea autobuzelor pe calea de rulare a tramvaielor va fi anunţată ulterior, în funcţie de evoluţia condiţiilor meteorologice", precizează STB.

Pentru informaţii actualizate privind programul de circulaţie al mijloacelor de transport şi eventualele modificări de trasee, călătorii pot utiliza aplicaţia Info TB, site-ul oficial al STB SA şi paginile oficiale STB SA de pe reţelele de socializare (Facebook, Instagram şi X).

Citește și
tramvai, bucuresti
Se spală STB pe mâini, în cazul femeii ucise de cablu? Societatea refuză să comunice informații esențiale
Negocieri de pace fără succes între SUA, Ucraina și Rusia. Volodimir Zelenski se pregătește pentru un nou Crăciun negru

Sursa: Agerpres

Etichete: autobuz, stb, vreme, tramvai,

Dată publicare: 23-12-2025 14:54

Articol recomandat de sport.ro
Mandat de arestare pe numele lui Garry Kasparov! Legenda șahului, vânată de regimul de la Moscova pentru terorism
Mandat de arestare pe numele lui Garry Kasparov! Legenda șahului, vânată de regimul de la Moscova pentru terorism
Citește și...
Ciprian Ciucu anunţă că Primăria Capitalei are datorii de miliarde de lei. STB are debite de 1,3 miliarde de lei
Stiri actuale
Ciprian Ciucu anunţă că Primăria Capitalei are datorii de miliarde de lei. STB are debite de 1,3 miliarde de lei

Primarul Ciprian Ciucu anunţă datorii de peste 2 miliarde de lei pe care Primăria Capitalei şi instituţiile ori societăţile din subordinea acesteia le au.

Se spală STB pe mâini, în cazul femeii ucise de cablu? Societatea refuză să comunice informații esențiale
Stiri actuale
Se spală STB pe mâini, în cazul femeii ucise de cablu? Societatea refuză să comunice informații esențiale

Societatea de Transport București (STB) refuză să dezvăluie detalii esențiale, în cazul femeii de 69 de ani care a murit, după ce – pe 6 noiembrie 2025 – a fost lovită de un cablu.

Femeia electrocutată de un cablu al rețelei de tramvai din București a murit. Era internată la Spitalul Pantelimon
Stiri actuale
Femeia electrocutată de un cablu al rețelei de tramvai din București a murit. Era internată la Spitalul Pantelimon

Femeia de 69 de ani care a fost grav rănită după ce a fost electrocutată de un cablu al rețelei STB a murit la Spitalul Pantelimon, unde era internată de două zile.

Recomandări
Miniștrii Economiei și Apărării, Irineu Darău și Radu Miruță, au depus jurământul de învestitură la Palatul Cotroceni
Stiri Politice
Miniștrii Economiei și Apărării, Irineu Darău și Radu Miruță, au depus jurământul de învestitură la Palatul Cotroceni

La Palatul Cotroceni a avut loc, în urmă cu puțin timp, ceremonia de depunere a jurământului de învestitură a ministrului Apărării Naționale și a ministrului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului.

Negocieri de pace fără succes între SUA, Ucraina și Rusia. Volodimir Zelenski se pregătește pentru un nou Crăciun negru
Stiri externe
Negocieri de pace fără succes între SUA, Ucraina și Rusia. Volodimir Zelenski se pregătește pentru un nou Crăciun negru

Discuțiile separate care au avut loc în Florida între delegațiile Statelor Unite, Ucrainei și Rusiei au fost descrise și de această dată drept „constructive" de oficialii americani.

Ordonanța trenuleț „costă” bugetul de stat jumătate de miliard de lei anul viitor. Cum a propus Finanțele să acopere „gaura”
Stiri Economice
Ordonanța trenuleț „costă” bugetul de stat jumătate de miliard de lei anul viitor. Cum a propus Finanțele să acopere „gaura”

Ministerul Finanțelor a făcut public, luni 22 decembrie, la ora 22:52, un proiect de ordonanță de urgență care definește cadrul pentru elaborarea bugetului pe anul 2026 și conturează direcțiile financiare pentru perioada următoare.

 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 23 Decembrie 2025

51:40

Alt Text!
Vorbește Lumea
23 Decembrie 2025

01:47:21

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
22 Decembrie 2025

01:28:24

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Doctorul capodoperelor

44:00

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28