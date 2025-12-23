A căzut tavanul care acoperea piscina unui hotel din Sibiu. A fost declanşat Planul Roşu de Intervenţie | FOTO

Autorităţile din Sibiu au declanşat, marţi după-amiază, Planul Roşu de Intervenţie, după ce tavanul de la piscina interioară a unui hotel din municipiul Sibiu s-a prăbuşit, conform primelor informaţii.

UPDATE: Opt persoane, din care trei copii, au fost extrase din piscina hotelului de cinci stele, unde s-a prăbuşit tavanul, au anunţat reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Sibiu.

Deocamdată cele opt persoane sunt evaluate medical la faţa locului.

Au fost chemaţi şi scafandri în ajutorul echipajelor ISU, a precizat purtătoarea de cuvânt a ISU Sibiu, Raluca Marcu.

isu sibiu isu sibiu isu sibiu isu sibiu isu sibiu

ȘTIRE INIȚIALĂ: Deocamdată nu se ştie dacă sunt persoane prinse sub dărâmături.

ISU Sibiu a anunţat că intervine în incinta unei unităţi de cazare situată la ieşirea din municipiul Sibiu spre Răşinari pentru degajarea unor elemente de construcţie prăbuşite la piscina aflată în interior.

Acolo intervin 2 ambulanţe SMURD dintre care una cu medic, 4 ambulanţe SAJ dintre care una cu medic, o autospecială de transport personal şi victime multiple, o autospecială de descarcerare, 3 autospeciale de stingere şi 2 autospeciale de primă intervenţie şi comanda.

”Din primele informaţii s-ar părea că tavanul situat la piscină s-a desprins şi a căzut. Nu se cunoaşte în acest moment dacă există persoane surprinse sub dărâmături. A fost declanşat Planul Roşu de Intervenţie”, a transmis ISU Sibiu.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













