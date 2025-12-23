A căzut tavanul care acoperea piscina unui hotel din Sibiu. A fost declanşat Planul Roşu de Intervenţie | FOTO

Stiri actuale
23-12-2025 | 15:36
isu sibiu
Sursa foto: ISU Sibiu

Autorităţile din Sibiu au declanşat, marţi după-amiază, Planul Roşu de Intervenţie, după ce tavanul de la piscina interioară a unui hotel din municipiul Sibiu s-a prăbuşit, conform primelor informaţii.

autor
Mihaela Ivăncică

UPDATE: Opt persoane, din care trei copii, au fost extrase din piscina hotelului de cinci stele, unde s-a prăbuşit tavanul, au anunţat reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Sibiu.

Deocamdată cele opt persoane sunt evaluate medical la faţa locului.

Au fost chemaţi şi scafandri în ajutorul echipajelor ISU, a precizat purtătoarea de cuvânt a ISU Sibiu, Raluca Marcu.

Citește și
Maternitatea Odobescu din Timişoara
O altă bucată de tavan de la Maternitatea Odobescu din Timişoara s-a prăbuşit. Primăria nu a găsit încă o soluţie. FOTO
isu sibiu isu sibiu
isu sibiu isu sibiu
isu sibiu isu sibiu
isu sibiu isu sibiu
isu sibiu isu sibiu

ȘTIRE INIȚIALĂ: Deocamdată nu se ştie dacă sunt persoane prinse sub dărâmături.

ISU Sibiu a anunţat că intervine în incinta unei unităţi de cazare situată la ieşirea din municipiul Sibiu spre Răşinari pentru degajarea unor elemente de construcţie prăbuşite la piscina aflată în interior.

Acolo intervin 2 ambulanţe SMURD dintre care una cu medic, 4 ambulanţe SAJ dintre care una cu medic, o autospecială de transport personal şi victime multiple, o autospecială de descarcerare, 3 autospeciale de stingere şi 2 autospeciale de primă intervenţie şi comanda.

”Din primele informaţii s-ar părea că tavanul situat la piscină s-a desprins şi a căzut. Nu se cunoaşte în acest moment dacă există persoane surprinse sub dărâmături. A fost declanşat Planul Roşu de Intervenţie”, a transmis ISU Sibiu.

Negocieri de pace fără succes între SUA, Ucraina și Rusia. Volodimir Zelenski se pregătește pentru un nou Crăciun negru

Sursa: News.ro

Etichete: Sibiu, piscina, hotel, tavan,

Dată publicare: 23-12-2025 15:09

Articol recomandat de sport.ro
Mandat de arestare pe numele lui Garry Kasparov! Legenda șahului, vânată de regimul de la Moscova pentru terorism
Mandat de arestare pe numele lui Garry Kasparov! Legenda șahului, vânată de regimul de la Moscova pentru terorism
Citește și...
Tavan căzut în Secţia de Boli Infecţioase a Spitalului Judeţean Focşani. În salon erau două persoane, mamă şi copil. FOTO
Stiri actuale
Tavan căzut în Secţia de Boli Infecţioase a Spitalului Judeţean Focşani. În salon erau două persoane, mamă şi copil. FOTO

Incident grav petrecut în Spitalul județean de Urgență Focșani. Acolo, o bucată de tencuială de pe tavanul unui salon din Secţia de Boli Infecţioase s-a desprins cu zgomot.

O altă bucată de tavan de la Maternitatea Odobescu din Timişoara s-a prăbuşit. Primăria nu a găsit încă o soluţie. FOTO
Stiri actuale
O altă bucată de tavan de la Maternitatea Odobescu din Timişoara s-a prăbuşit. Primăria nu a găsit încă o soluţie. FOTO

O altă bucată de tavan s-a prăbuşit la Maternitatea Odobescu din Timişoara, după ce, la începutul lunii decembrie, o primă bucată de tavan a căzut, iar unitatea sanitară a fost închisă.

 

O bucată de tavan a căzut pe un pat din căminul Şcolii de Poliţie din Câmpina. „Renovări de unică folosinţă”
Stiri actuale
O bucată de tavan a căzut pe un pat din căminul Şcolii de Poliţie din Câmpina. „Renovări de unică folosinţă”

Incident grav la Școala de Poliție „Vasile Lascăr” din Câmpina. Tavanul unui dormitor s-a prăbușit chiar în timp ce mai mulți elevi se pregăteau să meargă la culcare. Un tânăr a fost lovit de bucățile de tencuială.

Salina Târgu Ocna a fost închisă la 4 zile după ce blocuri de sare au căzut din tavan, în timp ce turiștii erau înăuntru
Stiri actuale
Salina Târgu Ocna a fost închisă la 4 zile după ce blocuri de sare au căzut din tavan, în timp ce turiștii erau înăuntru

Salina Târgu Ocna din județul Bacău a fost închisă abia joi, iar conducerea a fost demisă după ce, duminica trecută, mai multe blocuri de sare, de zeci de kilograme greutate, au căzut din tavan în timp ce mai mulți vizitatori erau înăuntru.

Surpriză pe un aeroport din New York. Animalul sălbatic care a căzut din tavan, în apropierea unei porți de îmbarcare
Stiri Diverse
Surpriză pe un aeroport din New York. Animalul sălbatic care a căzut din tavan, în apropierea unei porți de îmbarcare

Aterizare neașteptată pe aeroportul La Guardia din New York. Dar nu a fost vorba despre o aeronavă.

Recomandări
Miniștrii Economiei și Apărării, Irineu Darău și Radu Miruță, au depus jurământul de învestitură la Palatul Cotroceni
Stiri Politice
Miniștrii Economiei și Apărării, Irineu Darău și Radu Miruță, au depus jurământul de învestitură la Palatul Cotroceni

La Palatul Cotroceni a avut loc, în urmă cu puțin timp, ceremonia de depunere a jurământului de învestitură a ministrului Apărării Naționale și a ministrului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului.

Negocieri de pace fără succes între SUA, Ucraina și Rusia. Volodimir Zelenski se pregătește pentru un nou Crăciun negru
Stiri externe
Negocieri de pace fără succes între SUA, Ucraina și Rusia. Volodimir Zelenski se pregătește pentru un nou Crăciun negru

Discuțiile separate care au avut loc în Florida între delegațiile Statelor Unite, Ucrainei și Rusiei au fost descrise și de această dată drept „constructive" de oficialii americani.

Ordonanța trenuleț „costă” bugetul de stat jumătate de miliard de lei anul viitor. Cum a propus Finanțele să acopere „gaura”
Stiri Economice
Ordonanța trenuleț „costă” bugetul de stat jumătate de miliard de lei anul viitor. Cum a propus Finanțele să acopere „gaura”

Ministerul Finanțelor a făcut public, luni 22 decembrie, la ora 22:52, un proiect de ordonanță de urgență care definește cadrul pentru elaborarea bugetului pe anul 2026 și conturează direcțiile financiare pentru perioada următoare.

 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 23 Decembrie 2025

51:40

Alt Text!
Vorbește Lumea
23 Decembrie 2025

01:47:21

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
22 Decembrie 2025

01:28:24

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Doctorul capodoperelor

44:00

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28