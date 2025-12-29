Patru turiști din R. Moldova au rămas blocați într-un refugiu din Munții Făgăraș. Ce au aflat salvamontiștii

29-12-2025 | 14:12
Din cauza vremii extreme, patru turiști din Republica Moldova au rămas blocați, încă de duminică, într-un refugiu din Munții Făgăraș.

Electra Ghiza

Mai multe echipe de salvatori montani au pornit spre ei, dar misiunea lor este foarte dificilă, pentru că în zonă continuă să viscolească puternic.

Grupul de turiști este format din patru bărbați care au anunțat, duminică, după-amiază ca au ramas blocați în nămeți și viscol, la mai bine de 2.200 de metri altitudine. Zona a fost sub Cod roșu de vreme rea astfel că salvamontiștilor le-a fost imposibil să urce pe munte ca să-i recupereze în siguranță.

Luni dimineată, echipajele Salvamont Argeș s-au regrupat și au pornit spre refugiul Călțun unde cei patru turiști asteaptă de mai bine de 16 ore. Salvatorii montani au ținut permanent legatura cu ei și au aflat că au provizii de apă și hrană, iar în refugiu este cald.

Dar acțiunea de recuperare va fi dificilă pentru că este în continuare sub avertizare de vreme rea. Vântul bate cu 90 km pe oră și spulberă zăpada, este ceață și vizibilitate foare scăzută.

Pro TV

