Un copil de 2 ani, căzut de la etajul al doilea al unui bloc din Constanţa. A fost dus la spital inconştient

01-11-2025 | 16:50
Un copil de 2 ani a fost grav rănit, sâmbătă, după ce a căzut de la etajul al doilea al unui bloc din Constanţa. El a fost preluat de echipaje medicale şi a fost dus la spital inconştient.

„La data de 1 noiembrie a.c.,în jurul orei 15:30, poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Constanţa - Secţia 3 Poliţie au fost sesizaţi cu privire la faptul că un minor ar fi căzut de la etajul doi al unui bloc situat pe aleea Topolog. Poliţiştii deplasaţi la faţa locului au constatat că cele sesizate se confirmă, fiind vorba de o minoră, de doi ani”, a transmis IPJ Constanţa.

Aceasta a fost transportată la spital, în vederea acordării de îngrijiri medicale.

În cauză poliţiştii continuă cercetările în vederea stabilirii împrejurărilor producerii evenimentului, informează News.ro.

Sursa: News.ro

