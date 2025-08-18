Un băiat de 12 ani a ajuns la spital după un accident pe trotinetă. Mama lui face un apel emoționant. Video

Stiri actuale
18-08-2025 | 21:22
accident trotineta
Politia Romana

Mama unui băiat de 12 ani care a fost implicat într-un accident cu o trotinetă electrică face un apel la părinţi şi adolescenţi să fie atenţi.

autor
Sabrina Saghin

„E un risc foarte mare. Eu era să pierd viaţa copilului”, povesteşre femeia, care a stat o săptămână cu fiul ei în spital, într-o secţie de Neurochirurgie.

Iustin, un băiat de 12 ani care se deplasa în luna februarie cu o trotinetă electrică fără niciun echipament de protecţie, a fost implicat într-un accident rutier.

Poliţia Română distribuie, luni seară, mărturia mamei băiatului.

„Cuvintele acestei mame dor, dar trebuie ascultate! Mărturia ei este un avertisment puternic pentru toţi cei care folosesc trotinete electrice – mai ales pentru adolescenţi”, a transmis Poliţia.

Citește și
acc grecia
Trei oameni au murit arși și doi au fost grav răniți pe o autostradă din Grecia, pe drumul spre Thassos

Femeia povesteşte că a fost şocată şi nu a ştiut ce să facă, mai ales că şi-a găsit copilul incontient în spital.

„E un risc foarte mare. Eu era să pierd viaţa copilului. Pe el l-a ridicat ca pe o păpuşă”, povesteşte mama lui Iustin,

Copilul este bine, alături de familie, dar numărul accidentelor rutiere în care sunt implicate trotinete electrice este în creştere.

Sursa: News.ro

Etichete: accident, trotineta electrica,

Dată publicare: 18-08-2025 21:21

Articol recomandat de sport.ro
Banner interzis la Rapid – FCSB: mesajul viza un om influent în România
Banner interzis la Rapid – FCSB: mesajul viza un om influent în România
Citește și...
Un fost campion național a murit la un campionat auto din Argeș, lovit de o roată desprinsă în timpul cursei
Stiri actuale
Un fost campion național a murit la un campionat auto din Argeș, lovit de o roată desprinsă în timpul cursei

Poliția cercetează tragicul accident petrecut la campionatul de automobilism sportiv desfășurat în Argeș, în urma căruia un bărbat de 50 de ani și-a pierdut viața, iar un altul a fost rănit.

Trei oameni au murit arși și doi au fost grav răniți pe o autostradă din Grecia, pe drumul spre Thassos
Stiri externe
Trei oameni au murit arși și doi au fost grav răniți pe o autostradă din Grecia, pe drumul spre Thassos

Trei persoane au murit şi două au fost grav rănite într-un accident rutier produs luni, puţin după ora 11:00, pe autostrada Egnatia, în nordul Greciei, anunţă ekathimerini.com.

Două mașini s-au izbit violent într-o intersecție din București. O femeie și bebelușul ei de 5 luni au ajuns la spital
Stiri actuale
Două mașini s-au izbit violent într-o intersecție din București. O femeie și bebelușul ei de 5 luni au ajuns la spital

O mamă și bebelușul ei de numai 5 luni au ajuns duminică seară la spital, în urma unui accident petrecut într-o intersecție aglomerată din Sectorul 5 al Capitalei.

Recomandări
Zelenski și Trump, față-n față la Casa Albă. „Nu este nevoie de încetarea focului pentru acordul de pace”, a spus liderul SUA
Stiri externe
Zelenski și Trump, față-n față la Casa Albă. „Nu este nevoie de încetarea focului pentru acordul de pace”, a spus liderul SUA

Volodimir Zelenski s-a întâlnit, azi, cu Donald Trump. Este însoțit de șefa Comisiei Europene, lideri din Germania, Marea Britanie, Italia, Franța și Finlanda, precum și de secretarul general al NATO. ȘtirileProTV.ro vă prezintă sinteza evenimentelor.

Guvernul țintește cele mai mari salarii de la stat. Cu cât ar putea scădea lefurile șefilor ASF, ANRE și ANCOM
Stiri Economice
Guvernul țintește cele mai mari salarii de la stat. Cu cât ar putea scădea lefurile șefilor ASF, ANRE și ANCOM

Guvernul vrea să taie cu 30% salariile directorilor cu cele mai mari lefuri din țară, dar și să reducă numărul de angajați din instituțiile pe care le conduc, potrivit unui proiect al Executivului. Este vorba despre ASF, ANRE și ANCOM.

Cum vor arăta orele în școlile comasate. „Clasele a șasea și a șaptea vor deveni o singură clasă”
Stiri actuale
Cum vor arăta orele în școlile comasate. „Clasele a șasea și a șaptea vor deveni o singură clasă”

Opt sute de directori revin la catedră, cu normă întreagă, după ce școlile și grădinițele pe care le-au condus și-au pierdut personalitatea juridică.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 18 August 2025

43:15

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 16

13:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12