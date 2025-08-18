Un băiat de 12 ani a ajuns la spital după un accident pe trotinetă. Mama lui face un apel emoționant. Video
Mama unui băiat de 12 ani care a fost implicat într-un accident cu o trotinetă electrică face un apel la părinţi şi adolescenţi să fie atenţi.
„E un risc foarte mare. Eu era să pierd viaţa copilului”, povesteşre femeia, care a stat o săptămână cu fiul ei în spital, într-o secţie de Neurochirurgie.
Iustin, un băiat de 12 ani care se deplasa în luna februarie cu o trotinetă electrică fără niciun echipament de protecţie, a fost implicat într-un accident rutier.
Poliţia Română distribuie, luni seară, mărturia mamei băiatului.
„Cuvintele acestei mame dor, dar trebuie ascultate! Mărturia ei este un avertisment puternic pentru toţi cei care folosesc trotinete electrice – mai ales pentru adolescenţi”, a transmis Poliţia.
Femeia povesteşte că a fost şocată şi nu a ştiut ce să facă, mai ales că şi-a găsit copilul incontient în spital.
„E un risc foarte mare. Eu era să pierd viaţa copilului. Pe el l-a ridicat ca pe o păpuşă”, povesteşte mama lui Iustin,
Copilul este bine, alături de familie, dar numărul accidentelor rutiere în care sunt implicate trotinete electrice este în creştere.
