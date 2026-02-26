Vizat de ancheta poliţiştilor din judeţul Cluj este un bărbat de 40 de ani, din comuna Panticeu, cercetat pentru înşelăciune în formă continuată. Este vorba de nouă acte materiale de înşelăciune, poliţiştii identificând tot atâtea persoane păgubite.

”În fapt, în perioada iulie 2025 - ianuarie 2026, bărbatul ar fi indus în eroare 9 persoane, cărora le-ar fi promis repararea unor centrale termice, în schimbul unor sume de bani. Sumele ar fi fost predate personal sau virate în contul bancar al acestuia, însă lucrările nu ar mai fi fost efectuate, iar banii nu ar fi fost restituiţi”, transmite Poliţia judeţeană Cluj.

În cadrul anchetei, poliţiştii au stabilit că prejudiciul cauzat de bărbat celor nouă păgubiţi este de aproximativ 21.500 de lei. Suma nu a fost recuperată nici măcar parţial.

Miercuri, poliţiştii au făcut o percheziţie la locuinţa bărbatului, în localitatea Panticeu, el fiind ridicat şi dus la sediul Poliţiei, unde pe numele său a fost emisă ordonanţă de reţinere pentru 24 de ore. Joi, bărbatul a fost prezentat judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Cluj-Napoca, care a dispus măsura arestării preventive pentru o perioadă de 30 de zile.