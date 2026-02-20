Primele date arată că cele mai multe animale au murit în chinuri, de foame, la ferma în care acum mai bine de zece ani un german şi un danez au investit un milion și jumătate de euro. Atenție, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional.

În comuna Recea-Cristur, ferma care se întinde pe aproape 500 de hectare a fost izolată. Urmează acum igienizarea terenului pentru a reduce riscul unei alerte ecologice. Până acum au fost găsite 214 cadavre iar unele animale erau în agonie, extrem de slăbite și înfometate.

Corespondent PROTV: „Aici în spatele meu, au fost puși câțiva baloți de nutreț doar pentru o mică parte dintre animale după ce a început ancheta. În tot acest timp însă e nevoie de hrană pentru peste 200 bizoni, bivoli, cerbi și căprioare care au supraviețuit, potrivit autorităților."

Reprezentanții Direcției Sanitar-Veterinare Cluj au recunoscut că în urmă cu o lună au descoperit primele cadavre și lipsa hranei din fermă. Revoltător este însă că nu și-au făcut treaba până la capăt. De ce, rămâne ca ancheta să stabilească.

Ion Bradea, director DSVSA Cluj: „Probabil că trebuia să anunțăm Poliția Animalelor și alte instituții care să ia măsuri”.

Reporter: Și i-ați anunțat?

Ion Bradea: „Nu i-am anunțat."

De abia după ce un ONG s-a sesizat, cumplita poveste a ieșit la iveală iar o echipă a ajuns la locul ororilor.

Florin Căpățână, director general ANSVSA: „Într-adevăr, după ce un ONG a sesizat s-au deplasat rapid la locul respectiv. Lucrurile erau mult mai grave"

Maria Forna, prefectul județului Cluj: „În ultimii doi ani aceste animale nu au mai beneficiat nici de vaccinuri, nici de tratamente corespunzătoare."

Deși în acte în cadrul fermei figurează zeci de angajați, în realitate autoritățile au găsit doar patru, iar locul pare abandonat. Și reprezentanții ITM au fost sesizați.

Bărbat: „Nu i-a mai plătit și au plecat" (...)

„4-5 oameni nu pot face fața la atâtea, ei cică tot au transmis către neamț că au nevoie de bani."

Anul trecut, ferma ar fi avut declarate 500 de animale și ar fi primit subvenții de aproape 11 milioane de lei de la APIA, potrivit autorităților locale.

Am vrut să aflăm când s-a făcut ultimul control pentru a verifica efectivul de animale, însă reprezentanții agenției ne-au transmis că nu pot oferi detalii în cazul unei anchete în curs.

Cei doi proprietari străini ai fermei, un cetățean german și un danez, au fost notificați de autoritățile din țară.

Ferma de bizoni, ajunsă acum o ruină și un loc în care animalele au murit în condiții îngrozitoare, a fost inaugurată în 2014 și era atunci cea mai mare din Europa. Investiția ar fi fost de 1,5 milioane de euro. Ancheta a fost preluată de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Dej.