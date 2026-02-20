Nereguli asemănătoare au fost găsite și în urmă cu o lună, în urma unui control al Direcției Sanitar-Veterinare. Însă nicio altă structură nu a fost anunțată și nu s-au făcut verificări ulterioare.

Mai multe anchete sunt în desfășurare acum și se încearcă salvarea exemplarelor rămase în viață, care se află în stare gravă.

Reprezentanții Direcției Sanitar-Veterinare recunosc că au descoperit cadavre și alte nereguli la fermă - precum lipsa hranei - în urmă cu o lună. Atunci au aplicat amenzi și au impus măsuri obligatorii. Însă până la sesizarea recentă, nu au fost anunțate alte instituții și nimeni nu a verificat dacă situația s-a îmbunătățit.

”Ion Bradea, director DSVSA Cluj: Noi le-am dat nota de control, probabil că trebuia să anunțăm Poliția Animalelor și alte insituții care să ia măsuri.

Reporter: Și i-ați anunțat?

Ion Bradea: Nu i-am anunțat”.

În ultimele zile, autoritățile au verificat întreaga fermă, care se întinde pe aproape 500 de hectare, și au descoperit 214 de cadavre de bizoni, bivoli, cerbi și căprioare. Specialiștii susțin că animalele au fost lăsate să moară de foame. Exemplarele aflate încă în viață sunt extrem de slăbite și incapabile să se hrănească singure.

Ferma a primit sume mari de bani ca subvenții de la stat

Maria Forna, prefectul județului Cluj: ”Medicii veterinari și cabinetele din zonă o să fie implicate în procesul nostru de tratare și intervenție la animalele care sunt încă vii dar au o stare de sănătate extrem de deteriorată. Cauza decesului celor 214 animale este lipsa de hrană și apoi lipsa unei medicații corespunzătoare”.

Pentru animalele rămase în viață se caută soluții rapide. Autoritățile analizează amenajarea unor țarcuri separate pentru a evita supraaglomerarea și conflictele între specii sau mutarea lor într-un fond de vânătoare din apropiere, unde ar putea primi îngrijirea necesară.

Joi, Poliția Animalelor a aplicat două amenzi, în valoare totală de 12.000 de lei. A fost deschisă și o anchetă penală.

Radu Adrian Moșuțan, șef IPJ Cluj: ”Faptele sunt neacordarea hranei animalelor și asigurarea bunăstării animalelor”.

Ferma ar fi avut declarate 500 de animale anul trecut și ar fi primit subvenții consistente în ultimul deceniu. Mai multe instituții verifică acum atât posibile fapte de cruzime față de animale, cât și eventuale riscuri sanitare pentru populație și mediu.