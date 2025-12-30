Cum arată radiografia puiului de tigru alb care a murit înghițind o jucărie aruncată de vizitatori la Grădina ZOO din Craiova

Poliția Animalelor din Craiova face verificări după moartea unui tigru alb la Grădina Zoologică din oraș. Animalul a înghițit o jucărie aruncată de vizitatori în țarc.

Un incident similar a avut loc și în urmă cu câteva luni, când o căprioară a murit după ce a mâncat o pungă. Administratorii parcului anunță măsuri suplimentare de protecție iar persoana responsabilă riscă inclusiv închisoarea.

Zara, puiul de tigru alb bengalez, adus acum șapte luni la grădina zoologică din Craiova, alături de sora ei Tora, a murit după ce a înghițit o jucărie de pluș care conținea plastic și sârmă.

„Era o jucărie nu știu pentru ce era folosită, avea și rotiţe, na. Era o jucărie și uitați-vă cum arată și pe ce suprafață era întinsă și de aici consecințele” explică medicul veterinar Doru Safta.

Nu este primul incident de acest fel. În primăvară, o căprioară a murit după ce a înghițit o pungă aruncată de vizitatori.

Doru Safta, medic veterinar: „Acele animale sunt atrase vrând nevrând de miros, de culoare, din joacă pot să înghită aceste corpuri străine. Dacă acel animal sălbatic s-a înecat și ca să extragi un corp străin de la nivelul de trahee este foarte greu, acel animăluț trebuie anesteziat, acel animăluț trebuie intubat, acel animăluț trebuie să primească oxigen, ori nu ai posibilitatea aceasta.”

Parcul este dotat cu panouri de avertizare care le cer turiștilor să nu hrănească animalele și să nu arunce ambalaje în țarcuri. În prezent, aleile sunt monitorizate video, iar administratorii intenționează să înăsprească măsurile.

Marina Andronache, purtătorul de cuvânt al Primăriei Craiova: „Se va proceda la amplasarea unui geam securizat, fie din sticlă, fie din plexiglas, pentru a proteja și mai mult și absolut niciun obiect să nu ajungă în cușca animalelor.”

Luiza Nicola, vizitatoare: „Nu suntem de acord cu hrănirea exterioară a animăluțelor, tocmai de aceea sunt puse și pancarde. Noi nu venim cu pufuleți, spre exemplu atunci când venim cu copilașii pentru că știm că ei sunt tentați să le ofere animăluțelor.”

Cazul morții puiului de tigru este cercetat de Poliția Animalelor.

Dacă vinovatul va fi identificat, riscă până la un an de închisoare sau amendă pentru uciderea animalelor cu intenție, fără drept.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













