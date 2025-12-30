Un pui de tigru alb a murit la grădină zoologică din Craiova. A înghițit o jucărie, aruncată în cușcă de un vizitator

30-12-2025 | 17:19
Un pui de tigru alb de la grădină zoologică din Craiova, adus recent acolo, a murit după ce a înghiţit o pungă şi o jucărie de pluş, aruncate de vizitatori în ţarcul sălbăticiunilor.

Roxana Vlădășel

Culmea e că din același motiv, a murit şi o căprioară, acum câteva luni. Poliţia animalelor face verificări, iar administratorii parcului ZOO vor să ia măsuri suplimentare pentru protecţia viețuitoarelor.

Zara și Tora, doi pui de tigru alb, o rasă din India, au fost aduși de la grădina zoologică de la Suceava acum șapte luni.

Erau atracţia Grădinii Zoologice, însă unul dintre pui - Zara - a fost găsit mort.

La analizele ulterioare, s-a descoperit că puiul, în vârstă de 11 luni, înghiţise o jucărie de pluș, care avea în ea plastic și sârmă. Componentele i-au provocat o hemoragie internă care i-a fost fatală.

Marina Andronache, purtător de cuvânt Primăria Craiova: „Din datele preliminare era vorba despre o jucărie cu mai multe elemente toxice pentru orice animal. Este foarte important ca toată lumea să înțeleagă că trebuie să respecte regulile, să nu arunce cu mâncare, cu plastice, cu jucării, cu absolut nimic.

În aceeaşi grădină zoologică, acum câteva luni, în stomacul unei căprioare moarte a fost găsită o pungă de plastic, care i-a adus animalului moartea.

Parcul este împânzit de panouri de avertizare, prin care turiştii sunt avertizaţi să nu hrănească sub nicio formă animalele şi nici să nu arunce ambalaje în ţarcurile lor.

Pe alei există camere de supraveghere, însă acum administratorii vor să înăsprească măsurile.

Marina Andronache, purtător de cuvânt Primăria Craiova: Se va proceda la amplasarea unui geam securizat fie din sticlă, fie din plexiglas, pentru a proteja și mai mult și absolut niciun obiect să nu ajungă în cușca animalelor. Se va face și o analiză și o investigație, în acest sens se vor monitoriza camerele.

Animalele, nu doar cele sălbatice, pot fi afectate grav chiar şi de hrana pe care oamenii o consumă fără probleme, cum ar fi pufuleţii sau chiar pâinea.

Vizitatori: „Nu suntem de acord cu hrănirea exterioară a animăluțelor, tocmai de aceea sunt puse și pancarde. Să respecte într-adevăr animăluțele. Ele au nevoie de o hrană specială”.

„Ar trebui ca să fie supravegheați și informați oamenii, adică să fie totuși mai mulți oameni pe aici care să le spună la oameni lucrul ăsta”.

„Situația este jalnică. Cum să facă așa ceva?! Să vii să faci tâmpenia asta și să omori și un animal care e nevinovat.

Cel care a aruncat jucării sau ambalaje în padocurile animalelor poate fi amendat sau chiar pedepsit cu un an de închisoare, dacă se va dovedi că e vinovat de infracţiunea de ucidere a animalelor, cu intenţie, fără drept.

Sursa: Pro TV

Dată publicare: 30-12-2025 17:19

