Un bărbat din Caracal a plătit un impozit de 13.000 de lei pe o clădire din centrul orașului. Care este motivul

Primăria Caracal supraimpozitează clădirile neîngrijite pentru al patrulea an consecutiv. Din 2023, 24 de imobile au văzut impozitul majorat cu 500%, spune primarul Ion Doldurea.

Primarul municipiul Caracal a declarat joi că una dintre clădirile degradate pentru care a fost aplicat un impozit de cinci ori mai mare este situată chiar în centrul oraşului, fiind vorba de fostul restaurant Caracal, imobil cu etaj ce datează de dinainte de Primul Război Mondial. Pentru acest imobil, aflat în categoria clădirilor nerezidenţiale, proprietarul a plătit anul acesta un impozit de aproximativ 13.000 de lei după ce în anii 2023, 2024 şi 2025 a plătit câte 6.400 de lei iar până în 2022 impozitul era de 1.270 de lei.

Ce spune primarul orașului

"Sunt mai multe astfel de clădiri ce se degradează, sunt vechi, unele chiar de patrimoniu, iar scopul majorării impozitului pentru acestea este de a-i determina pe proprietari să ia măsuri, să le întreţină, să găsească soluţii pentru că afectează aspectul oraşului şi sunt chiar un pericol pentru trecători. Sunt situaţii, cum e imobilul fostului restaurant Caracal, situat central, o clădire cu etaj foarte frumoasă, dar din păcate se degradează pe zi ce trece, nu mai este funcţională, au început să-i cadă ornamentele, dintr-un balcon creşte un pom, e un pericol pentru trecători. Ne-am oferit noi, municipalitatea, să o cumpărăm şi o reabilităm, ar fi fost şi din mediul privat cineva dispus să o cumpere, dar proprietarul a vrut să o păstreze, susţine că vrea să o repare. A plătit şi impozitele majorate. Mai avem şi pe strada Iancu Jianu câteva clădiri vechi neîngrijite, pentru care s-a aplicat impozit majorat, una este şi de patrimoniu, am înţeles de la proprietar că încearcă să o vândă", a spus Ion Doldurea.

Edilul a precizat că începând din anul 2023, când a intrat în vigoare o hotărâre a Consiliului Local Caracal privind majorarea cu 500% a impozitelor pentru clădirile lăsate neîngrijite, municipalitatea a aplicat 24 de hotărâri pentru impozite pe clădiri mărite de cinci ori.

"În toate aceste 24 de cazuri de impozite pe clădiri majorate pentru că imobilele erau neîngrijite proprietarii au plătit. Au fost şi câteva contestaţii dar până la urmă au plătit. Noi vrem ca până la urmă să găsească soluţii să le consolideze, să le întreţină, să nu mai fie un pericol", a conchis Doldurea.

În municipiul Caracal sunt aproximativ 150 de clădiri vechi de patrimoniu, printre care şi unele aflate în proprietatea municipalităţii şi reabilitate, cum sunt muzeul biblioteca, teatrul, Casa Hagiescu - Mirişte (Muzeul de etnografie), Casa Memorială Iancu Jianu.

