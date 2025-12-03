Un călugăr și o măicuță au căzut cu mașina în râul Jiu. Au ieșit pe geamul autoturismului înainte de sosirea salvatorilor

O măicuță și un călugăr de la Mănăstirea Lainici, din județul Gorj, au ajuns marți la spital, după ce mașina în care se aflau a plonjat în râul Jiu.

Monahul, în vârstă de 70 de ani, ar fi pierdut controlul volanului, iar vehiculul a derapat și a părăsit șoseaua.

Salvamontiștii și pompierii au intervenit pentru a-i scoate pe cei doi din apele reci și agitate.

Până la sosirea salvatorilor, ambii au apucat să iasă, parțial, pe geamul autoturismului.

După ce au fost recuperați, oamenii bisericii au ajuns în grija medicilor.

Polițiștii au început o anchetă pentru a stabili exact cum s-a petrecut accidentul.

