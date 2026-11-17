Tânărul din București pe care agenții FBI l-au dorit peste ocean pentru a-l acuza și judeca pentru multiple amenințări la adresa unor școli și sinagogi va fi judecat în România. Procurorii DIICOT îl acuză de multiple amenințări în scop terorist, dar avocatul său spune că va încerca să îi obțină achitarea.

Corespondent Știrile PROTV:„Adept al ideologiei faimei prin violență, cum îl descriu procurorii DIICOT, tânărul, devenit încă din primăvară major, va fi judecat de Curtea de Apel București pentru acuzația de amenințări în scop terorist. Iată, asta se va întâmpla după ce judecătorii instanței supreme au confirmat în această după-amiază faptul că întreaga anchetă și rechizitoriul au fost întocmite așa cum prevăd Codul penal și Codul de procedură penală din România. Procesul urmează să înceapă, iată, după ce întreaga poveste a trecut de faza camerei preliminare.

Așadar, tânărul care a fost trimis în judecată de DIICOT va trebui să dea socoteală pentru acuzația că, în luna septembrie a anului trecut, două seri la rând, ar fi trimis, prin intermediul unei minore pe care ar fi păcălit-o să își folosească propria adresă de poștă electronică, aproape 100 de mesaje către școli, spitale, dar și unități de poliție, în care amenința că va intra înarmat și va comite acte de distrugere și, mai ales, de ucidere în masă. Ei bine, toate aceste lucruri sunt respinse în mod categoric de avocatul său, care a declarat că va încerca să convingă judecătorii că nu este vinovat de amenințare în scop terorist și va cere chiar să fie achitat.

Este un proces care vine, iată, după ce autoritățile judiciare din Statele Unite și, mai ales, agenții FBI au încercat fără succes să obțină extrădarea lui în SUA, pentru a fi cercetat și acuzat, iar apoi judecat ca un adult. Asta ar fi însemnat că risca pedeapsa detenției pe viață pentru acuzații similare. Asta în condițiile în care americanii spuneau că, vreme de câteva luni, ar fi trimis mesaje similare în școli și, mai ales, în sinagogi din Statele Unite, provocând panică. Iar acest lucru a creat multă, multă teamă și, mai ales, rumoare. Însă, așa cum spuneam, autoritățile judiciare din România, respectiv două instanțe de judecată, au refuzat să îl extrădeze, tocmai pentru că exista riscul ca el, deși minor la vremea respectivă, să fie judecat ca un major. În schimb, în România, dacă va fi găsit vinovat, evident, la finalul procesului, el va primi o pedeapsă specifică unui minor, adică la jumătate.

Însă până acolo este drum lung. El se bucură deocamdată de prezumția de nevinovăție, iar între timp este plasat sub control judiciar, asta după ce o bună bucată de vreme a fost chiar reținut și arestat preventiv, iar apoi plasat în arest la domiciliu.”