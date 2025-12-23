Un bărbat s-a deghizat în livrator de mâncare şi a intrat într-o locuinţă din Cluj-Napoca. Ce a urmat

23-12-2025 | 16:26
livrator de mancare
Shutterstock

Un bărbat a fost arestat preventiv după ce, la începutul lunii noiembrie, s-a deghizat în livrator de mâncare şi a intrat într-o locuinţă din municipiul Cluj-Napoca, de unde a furat un seif în care se aflau 40.000 de euro.

 

Mihaela Ivăncică

Reprezentanţii Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca au anunţat, marţi, că un bărbat este cercetat pentru furt calificat, iar altul, pentru complicitate la furt calificat.

”În data de 05.11.2025, inculpatul D.I., beneficiind de sprijinul moral al inculpatului C.N., care i-a întărit rezoluţia infracţională prin oferirea promisiunii de a-l prelua cu autoturismul din zona comiterii faptei, ulterior comiterii acesteia, fiind deghizat într-un livrator de mâncare, prin folosirea unei chei mincinoase, a pătruns pe nedrept în locuinţa situată în municipiul Cluj-Napoca, de unde a sustras un seif ce conţinea sumele de aproximativ 40.000 de Euro şi 5.000 de lei”, au transmis procurorii.

Anchetatorii au cerut arestarea preventivă a celor doi bărbaţi.

Prejudiciu uriaș

”La formularea propunerii s-a avut în vedere faptul că urmarea produsă prin comiterea faptei este una de o gravitate deosebit de ridicată, constând în producerea unui prejudiciu material semnificativ în patrimoniul unei persoane fizice, în cuantum de aproximativ 40.000 de Euro, reprezentând sumele de bani sustrase din locuinţa persoanei vătămate. Or, dimensiunea prejudiciului, coroborată cu modul profesionist de acţiune şi cu faptul că au fost vizate exclusive sume de bani, denotă un scop infracţional clar orientat spre obţinerea unor beneficii materiale importante, prin încălcarea gravă a inviolabilităţii domiciliului şi siguranţei patrimoniale a persoanei vătămate”, a transmis sursa citată.

Judecătoria Cluj-Napoca a decis arestarea preventivă a celor doi bărbaţi, pentru 30 de zile.

Sursa: News.ro

