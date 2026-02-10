Potrivit anchetatorilor, substanța interzisă ar fi fost procurată din Spania în scopul vânzării, iar pentru a nu fi prins, bărbatul s-ar fi folosit de un angajat al firmei de curierat, care l-ar fi pus în gardă că se află în atenția organelor de urmărire penală.

„În baza probatoriului administrat s-a reținut că, în luna ianuarie 2026, bărbatul, în vârstă de 34 de ani, ar fi procurat din Spania, în scopul comercializării, aproximativ 100 de grame de cocaină (drog de mare risc), pe care le-ar fi introdus în țară prin intermediul unei firme de curierat. Substanța interzisă a fost indisponibilizată pe parcursul urmăririi penale, iar cercetările au relevat că o persoană în vârstă de 22 de ani, angajată a firmei de curierat, ar fi acționat cu scopul de a-l preveni pe bărbat cu privire la faptul că se afla în atenția organelor de urmărire penală”, au transmis reprezentanții Poliției Vâlcea.

Suspectul de 34 de ani a fost reținut marți, urmând să fie prezentat judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Vâlcea, cu propunerea de arestare preventivă, în timp ce angajatul firmei de curierat este cercetat pentru favorizarea făptuitorului.