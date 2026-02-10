Protocolul stabileşte cadrul care le permite procurorilor DNA consultarea directă a datelor privind proiecte finanţate din fonduri UE, inclusiv informaţii referitoare la beneficiari, contracte, implementare, indicatori sau fluxuri financiare, şi comunicarea înscrisurilor aflate în posesia MIPE care pot servi ca mijloace de probă pentru o investigare mai eficientă a cauzelor în competenţa legală a Direcţiei Naţionale Anticorupţie.

"Accesul direct la platforma MySMIS permite procurorilor anticorupţie efectuarea unor investigaţii mai operative, prin consultarea imediată a traseului complet al fondurilor, de la momentul contractării şi până la momentul efectuării plăţilor. Consultarea datelor se realizează cu respectarea strictă a dispoziţiilor procesuale şi a normelor legale privind protecţia datelor şi securitatea informaţiilor", se precizează în comunicatul citat.

Prin semnarea acestui protocol, Direcţia Naţională Anticorupţie spune că îşi consolidează cooperarea interinstituţională şi capacitatea de verificare, în cadrul procesual, a legalităţii utilizării fondurilor europene.