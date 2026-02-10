Eurodeputaţii au sprijinit marţi, la Strasbourg, măsuri suplimentare de protecţie pentru a preveni prejudicierea sectorului agricol european în urma liberalizării comerţului cu ţările Mercosur, indică un comunicat difuzat pe website-ul Parlamentului European.

Noul regulament, deja convenit informal cu statele membre ale Uniunii Europene, a fost adoptat cu 483 voturi pentru, 102 împotrivă şi 67 abţineri. Acesta stabileşte modul în care UE ar putea suspenda temporar preferinţele tarifare prevăzute în acordul comercial UE-Mercosur privind importurile agricole din ţările Mercosur (Argentina, Brazilia, Paraguay şi Uruguay), în cazul în care o creştere bruscă a acestor importuri afectează producătorii din UE.

În temeiul noilor norme, Comisia Europeană va lansa o anchetă privind necesitatea unor măsuri de protecţie atunci când importurile de produse agricole sensibile (precum carnea de pasăre, carne de vită, ouă, citrice şi zahăr) cresc cu 5% în medie pe o perioadă de trei ani (sub nivelul de 10% pe an propus de Comisie) şi dacă, în acelaşi timp, preţurile de import sunt cu 5% mai mici decât preţul intern respectiv.

O anchetă poate fi, de asemenea, solicitată de un stat membru sau de o persoană fizică sau juridică care reprezintă industria sau de o asociaţie care acţionează în numele industriei, în cazul unei ameninţări de prejudiciu grav pentru industria în cauză.Cel puţin o dată la şase luni, Comisia Europeană va trebui să prezinte Parlamentului European un raport de evaluare a impactului importurilor de produse sensibile.

"Garanţiile vor asigura faptul că acordul UE-Mercosur este însoţit de un mecanism de protecţie echilibrat şi credibil pentru sectorul nostru agricol. Acestea consolidează monitorizarea pieţei, introduc criterii clare şi obiective pentru a detecta perturbările şi permit acţiuni mai rapide pentru produsele sensibile atunci când există indicii de prejudiciu. Acestea vor oferi fermierilor stabilitate şi previzibilitate, menţinând în acelaşi timp echilibrul general al acordului", a declarat eurodeputatul Gabriel Mato (grupul PPE), raportor permanent al PE pentru Mercosur.

Odată adoptat în mod oficial de Consiliu, regulamentul va fi publicat în Jurnalul oficial al UE. El se va aplica după intrarea în vigoare a Acordului comercial interimar UE-Mercosur.Clauzele de salvgardare bilaterale trebuie să facă parte atât din Acordul de parteneriat UE-Mercosur, cât şi din Acordul comercial interimar UE-Mercosur.

Aceste două acorduri nu au fost deocamdată ratificate de Parlamentul European. Acesta a solicitat avizul Curţii Europene de Justiţie (CJUE) cu privire la compatibilitatea acordurilor cu tratatele UE.

Între timp, Parlamentul nu poate ratifica acordurile, dar Comisia Europeană poate opta pentru aplicarea provizorie a acordului după ce cel puţin o ţară Mercosur a finalizat ratificarea acestuia.