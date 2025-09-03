Un tânăr din Dolj, reţinut după ce a provocat distrugeri unei maşini parcate şi l-a ameninţat pe proprietarul autoturismului

Un tânăr de 25 de ani din judeţul Dolj a fost reţinut după ce a ameninţat un bărbat, aflat într-o gospodărie, şi a provocat distrugeri maşinii acestuia, parcată în faţa porţii. Scenele au fost surprinse de o cameră de supraveghere.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dolj au anunţat, miercuri, că faptele au avut loc în urmă cu aproape trei săptămâni.

”În noaptea de 15 spre 16 august, poliţiştii au fost sesizaţi de un bărbat de 35 de ani, din comuna Brădeşti, cu privire la faptul că în timp ce se afla în comuna Răcarii de Sus, i-ar fi fost distrus autoturismul şi ar fi fost ameninţat de către o persoană de sex masculin. Poliţiştii deplasaţi la faţa locului au stabilit faptul că, în urma unui conflict verbal spontan, un tânăr de 25 de ani ar fi lovit cu un obiect tăietor autoturismul bărbatului de 35 de ani, ce se afla staţionat pe strada Paltinului, din comuna Răcarii de Sus”, au afirmat reprezentanţii IPJ Dolj.

Bărbatul de 35 de ani a fost şi ameninţat de cel de 25 de ani.

Acesta din urmă a fost reţinut pentru 24 de ore, pentru ameninţare şi distrugere.

