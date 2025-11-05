Un bărbat din Hunedoara a fost arestat la scurt timp după ce a ieșit din închisoare. Va fi închis din nou 7 ani

05-11-2025 | 13:49
Un bărbat de 43 de ani din Hunedoara a fost arestat de polițiști, imediat după ce tocmai fusese eliberat din penitenciarul Deva.

Daniel Preda

Bărbatul ispășise o sentință de trei ani de închisoare, pentru că și-a amenințat cu moartea fosta soție și pe mama acesteia.

La acea vreme, el a fost prins de polițiști înainte să ajungă la locuința celor două și avea la el o armă de vânătoare.

Acum, a fost arestat pentru o faptă petrecută în Belgia, în urmă cu patru ani.

Autoritățile de acolo l-au găsit vinovat de tentativă de omor, după ce a înjunghiat un bărbat, și i-au dat o condamnare de șapte ani de închisoare.

Individul urmează să fie predat autorităților belgiene, pentru a fi dus într-un penitenciar de acolo.

O româncă medic cardiolog a fost găsită carbonizată în locuința sa din Franța. Fiul de 22 de ani este principalul suspect

Sursa: Pro TV

Dată publicare: 05-11-2025 13:48

