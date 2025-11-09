Un bărbat din Dâmbovița și fiica lui au răpit-o pe iubita fiului său, acuzând-o că-l înșeală pe acesta. Ce a urmat

Un bărbat din Dâmbovița și fiica lui au fost arestați după ce au răpit-o de pe stradă pe concubina fiului acestuia, pe care o suspectau că-l înșeală pe tânăr. Ulterior, l-au chemat și pe băiat pentru o discuție și au eliberat-o pe tânără, care a anunțat poliția.

Un bărbat de 53 de ani din comuna dâmboviţeană Cojasca şi fiica acestuia, în vârstă de 29 de ani, au fost arestaţi preventiv, sub acuzaţia de lipsire de libertate în mod ilegal şi lovire sau alte violenţe, după ce au răpit-o de pe stradă pe concubina fiului bărbatului, pe care cei doi o acuză că l-ar înşela.

Bărbatul de 53 de ani şi fiica acestuia au fost arestaţi preventiv, pentru 30 de zile, sub acuzaţiile de lovire sau alte violenţe şi lipsire de libertate în mod ilegal, informează, duminică Poliţia judeţeană Dâmboviţa.

„Din investigaţiile efectuate a rezultat că la data de 4 noiembrie a.c., în intervalul orar 22:00-23:00, cei doi, în timp ce s-ar fi deplasat cu două autoturisme în localitatea Bujoreanca, ar fi blocat un alt autoturism în trafic, în care s-ar fi aflat o tânără, de 23 de ani. Ulterior, suspecţii ar fi coborât din autoturism, moment în care ar fi agresat-o fizic pe tânără şi ar fi constrâns-o să urce într-unul dintre autoturisme, împotriva voinţei sale, transportând-o la locuinţa bărbatului, din comuna Cojasca”, au transmis oficialii Poliţiei.

Tânăra s-a dus direct la poliție după ce a fost eliberată

Surse judiciare au precizat pentru News.ro că femeia răpită este concubina fiului bărbatului. Ei au răpit-o de pe stradă, au dus-o la locuinţa lor şi l-au chemat şi pe concubinul femeii, pentru a avea o discuţie cu privire la relaţia dintre cei doi, tatăl şi fiica acuzând-o pe femeia de 23 de ani că îşi înşală partenerul.

A doua zi, cei doi au lăsat-o pe femeie să plece, aceasta mergând la Poliţie şi relatând cele întâmplate.

