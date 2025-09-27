Victimă a unei fraude online în Maramureș. O femeie a rămas fără mii de lei în cont, după ce a fost păcălită să-și dea datele

Stiri actuale
27-09-2025 | 12:22
Hacker
Getty Images

O femeie din Maramureș a depus plângere la Poliție după ce, anunțată pe o rețea socială că a câștigat bani, a fost păcălită să ofere datele cardului bancar.

autor
Claudia Alionescu

Ulterior, ea a constatat că din contul său au fost făcute plăţi în valoare de mii de lei, pe care nu le autorizase.

Maramureşeanca, în vârstă de 67 de ani, a depus reclamaţie la Poliţie vineri, 26 septembrie, relatând că în ziua de 14 septembrie a primit un mesaj pe o reţea de socializare, aparent din partea unei prietene, prin care era anunţată că a câştigat o sumă de bani în cadrul unei aşa-zise promoţii aniversare.

Pentru a încasa presupusul câştig, i s-ar fi solicitat să transmită datele cardului bancar. Ulterior, din contul acesteia au fost efectuate tranzacţii în valoare de aproape 3.000 de lei, fără consimţământul său”, informează, sâmbătă, oficialii Poliţiei judeţene Maramureş.

Poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale au deschis un dosar care vizează comiterea infracţiunilor de înşelăciune şi efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos și fac cercetări pentru identificarea autorilor şi tragerea acestora la răspundere penală.

Citește și
frauda online
Peste 60% dintre români au fost victime ale tentativelor de fraudă online. Cea mai recentă schemă a făcut deja mii de victime

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Maramureş recomandă cetăţenilor să manifeste prudenţă şi să nu furnizeze datele personale sau bancare unor persoane necunoscute ori ca urmare a unor mesaje primite pe reţelele de socializare, chiar dacă acestea aparent par a fi transmise de prieteni”, este mesajul poliţiştilor pentru cei care se pot afla în situaţii similare cu cea a păgubitei.

China se pregătește să deschidă cel mai înalt pod din lume. Se ridică la 625 de metri

Sursa: News.ro

Etichete: maramures, politie, online, frauda, card, date personale, femeie păcălită,

Dată publicare: 27-09-2025 12:01

Articol recomandat de sport.ro
VIDEO Cum a reacționat Alex Băluță când americanii i-au adresat o întrebat în limba română
VIDEO Cum a reacționat Alex Băluță când americanii i-au adresat o întrebat în limba română
Citește și...
Tentativă de fraudă online cu identitatea unui brand cunoscut. Utilizatorii, îndemnați să comande o „cutie misterioasă”
Stiri actuale
Tentativă de fraudă online cu identitatea unui brand cunoscut. Utilizatorii, îndemnați să comande o „cutie misterioasă”

O tentativă de fraudă online, în care se foloseşte identitatea brandului Notino, invită utilizatorii să comande o aşa-zisă "cutie misterioasă" cu produse cosmetice premium.

Peste 60% dintre români au fost victime ale tentativelor de fraudă online. Cea mai recentă schemă a făcut deja mii de victime
Stiri actuale
Peste 60% dintre români au fost victime ale tentativelor de fraudă online. Cea mai recentă schemă a făcut deja mii de victime

Metodele de fraudă online evoluează rapid odată cu dezvoltarea tehnologiei, iar inteligenţa artificială le face tot mai greu de identificat.

Cum făceau bani ”nașii” de la CFR Călători cu bilete online subvenționate pentru elevi. Zeci de controlori, ridicați de acasă
Stiri Justitie
Cum făceau bani ”nașii” de la CFR Călători cu bilete online subvenționate pentru elevi. Zeci de controlori, ridicați de acasă

Un scandal uriaș de fraudă vizează zeci de angajați ai CFR Călători. Nu mai puțin de 35 de controlori sunt bănuiți de procurorii Parchetului Capitalei că ar fi rezervat bilete online, în numele unor elevi care beneficiază de gratuitate.

Țeapa „Adeline” face victime. Cum reușesc hackerii să îți fure contul de WhatsApp printr-un simplu vot
Stiri actuale
Țeapa „Adeline” face victime. Cum reușesc hackerii să îți fure contul de WhatsApp printr-un simplu vot

Metodele de fraudă online evoluează rapid odată cu dezvoltarea tehnologiei. De la mesaje, care par să vină de la prieteni sau instituții de încredere, ajung până la pagini web false, care imită platformele oficiale.

Fraudă online în numele Zara. Cum sunt ademeniți oamenii să plătească o taxă pentru o „cutie secretă” cu haine
Stiri actuale
Fraudă online în numele Zara. Cum sunt ademeniți oamenii să plătească o taxă pentru o „cutie secretă” cu haine

O nouă fraudă online face victime în România. Sub pretextul unei oferte din partea brandului Zara, escrocii încearcă să fure datele bancare ale utilizatorilor, potrivit  Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC).

Recomandări
Ultimele mitinguri electorale, înaintea alegerilor cruciale din Republica Moldova. ”Învingem și mergem înainte”
Stiri externe
Ultimele mitinguri electorale, înaintea alegerilor cruciale din Republica Moldova. ”Învingem și mergem înainte”

La Chișinău, au avut loc vineri ultimele mitinguri electorale din campania pentru scrutinul parlamentar, cu o miză colosală.  

Bloomberg: Rusia, principala adversară a Europei. Planurile lui Putin de a perturba alegerile din Moldova
Stiri externe
Bloomberg: Rusia, principala adversară a Europei. Planurile lui Putin de a perturba alegerile din Moldova

Președintele rus Vladimir Putin își intensifică eforturile de destabilizare a Occidentului, forțând liderii europeni să reevalueze amploarea amenințării și să se grăbească să adopte noi măsuri de apărare, scrie Bloomberg.

Raport: Părinții cheltuiesc anual peste 6.000 de lei pe meditațiile copiilor. Costurile aproape s-au triplat în ultimul an
Stiri Educatie
Raport: Părinții cheltuiesc anual peste 6.000 de lei pe meditațiile copiilor. Costurile aproape s-au triplat în ultimul an

În septembrie, elevii nu încep numai școala, ci și meditațiile, care sunt tot mai costisitoare. Un raport Salvați Copiii arată că părinții scot din buzunare mai bine de 6 mii de lei anual, cu 3.700 de lei mai mult, față de anul trecut.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 27 Septembrie 2025

02:01:42

Alt Text!
I like IT
Ediția 20 - 2025

22:05

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Superspeed
S9E20

21:53

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Întrebarea mesei rotunde, invitat Andra Măruță

43:12

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28