Incident violent în Târgu Jiu. Reacția agresivă a unui șofer de BMW după ce a făcut o depășire neregulamentară | VIDEO

27-09-2025 | 13:23
sofer
TV Sud

Un șofer care a devenit violent și a agresat un alt șofer, după ce tot el a efectuat o depășire neregulamentară în Târgu Jiu, a fost identificat de poliție și amendat. Oamenii legii i-au suspendat și permisul pentru 60 de zile.

 

autor
Cristian Anton

Un şofer care a devenit agresiv după ce a făcut o depăşire neregulamentară, s-a dat jos din maşină şi a încercat să ajungă la un alt şofer, trăgând de uşa autoturismului acestuia, a fost identificat şi amendat de Poliţie după ce imagini cu el au fost postate online.

Incidentele violente au avut loc pe data de 23 septembrie, pe o stradă din Târgu Jiu. Un şofer dăduse semnal pentru a intra în depăşire, moment în care şoferul unui BMW a intrat la rândul său în depăşire.

Nemulţumit că a fost încurcat în trafic, acesta din urmă a blocat maşina aflată în depăşire, a coborât din autoturism şi l-a ameninţat cu pumnul pe şofer.

Amenzi totale de 2.620 lei și permisul suspendat pentru 60 de zile

În imaginile postate online se vede cum bărbatul cu BMW trage de portiera celuilalt şofer, încercând să ajungă la acesta. Şoferul ameninţat nu a depus plângere, însă după ce imaginile au apărut în spaţiul public, poliţiştii s-au autosesizat şi au făcut cercetări pentru a-l găsi pe agresor.

„Bărbatul a fost identificat de poliţişti, faţă de acesta fiind luată măsura sancţionării conform OUG 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu amendă în cuantum de 1.620 lei şi reţinerea permisului de conducere pentru o perioadă de 60 de zile pentru depăşire neregulamentară. De asemenea, bărbatul a fost sancţionat conform legii 61/1991, cu amendă în cuantum de 1.000 de lei pentru săvârşirea în public de fapte acte sau gesturi obscene, proferarea de injurii, expresii jignitoare sau vulgare şi ameninţări cu acte de violenţă”, au transmis, sâmbătă, reprezentanţii Poliţiei judeţului Gorj.

Sursa: StirilePROTV, News.ro

Dată publicare: 27-09-2025 13:23

