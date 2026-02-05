„La data de 31 ianuarie, polițiști din cadrul Poliției Orașului Hârșova au fost sesizați, prin apel 112, cu privire la faptul că, la o societate comercială din orașul Hârșova, se aud zgomote puternice. Deplasați la fața locului, polițiștii au identificat un autoturism, condus de un bărbat de 27 de ani, iar în urma controlului vehiculului a fost găsită o armă de vânătoare și o centură în care se aflau 20 de cartușe neutilizate”, au anunțat, joi, reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Constanța.

Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând o valoare de 0,96 mg/l alcool pur în aerul expirat. Totodată, acolo au fost găsite un tub de cartuș utilizat și un câine mort, cu o rană produsă prin împușcare.

În urma verificărilor, polițiștii au stabilit că bărbatul este deținător de armă de vânătoare, însă nu are autorizație.

El a fost reținut pentru 24 de ore, pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, uz de armă letală fără drept, uciderea animalelor cu intenție și braconaj. Ulterior, el a fost prezentat instanței, care a decis arestarea sa preventivă pentru 30 de zile.