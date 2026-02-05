Măsura vizează salariații ale căror posturi sunt afectate de reorganizări, automatizări sau finalizarea unor proiecte.

Programul se adresează angajaților cu contracte individuale de muncă pe durată nedeterminată care activează în zone unde au loc reduceri sau încetări de activitate, dar și modificări ale structurilor organizatorice. Planul se bazează pe voluntariat și pe acordul ambelor părți, iar contractele individuale de muncă ale celor care optează pentru această variantă vor înceta la 1 martie 2026, ultima zi lucrătoare fiind 28 februarie 2026, a transmis Dacia pentru stirileprotv.ro.

Angajații acceptați în program vor beneficia de un plan de protecție socială considerat avantajos și aliniat cerințelor legale. În total, aproximativ 260 de salariați ar putea beneficia de acest program.

Valoarea compensațiilor financiare diferă în funcție de vechimea în cadrul Renault Group. Astfel, angajații cu până la doi ani vechime pot primi 25.000 de lei net, cei cu o vechime între doi și patru ani – 63.000 de lei net, iar pentru cei cu o vechime între patru și opt ani compensația ajunge la 113.000 de lei net. Salariații cu o vechime între opt și 12 ani pot primi 137.000 de lei net, cei cu 12-16 ani vechime – 167.000 de lei net, iar angajații cu peste 16 ani vechime pot beneficia de o compensație de 210.000 de lei net.

Potrivit reprezentanților Direcției Comunicare Dacia, programul face parte din procesul anual de adaptare a activității companiei la evoluțiile tehnologice și organizaționale.

Constrânsă de legile UE, Dacia lansează Evader

Dacia pregătește lansarea Dacia Evader, un nou model electric urban care ar putea schimba complet percepția asupra mobilității electrice accesibile în Europa. Noul model urmează să fie prezentat în trimestrul al doilea al anului 2026.

Franck Marotte, directorul de marketing, vânzări și operațiuni al mărcii Dacia, a confirmat pentru publicația Automotive News Europe că marca nu a îndeplinit țintele de emisii CO₂ stabilite de Uniunea Europeană în 2025 și că această situație se va repeta și în 2026. Motivul principal constă în proporția redusă de vehicule electrice și electrificate din gama actuală.

Actualul model electric al mărcii, Dacia Spring, lansat în 2021 și actualizat în 2024, nu reușește să compenseze emisiile generate de restul gamei. Pentru a respecta reglementările europene începând cu 2027, Dacia va comercializa simultan două mașini electrice urbane în segmentul A.

Dacia Evader: Caracteristici tehnice și design

Potrivit surselor din industrie, inclusiv publicația Automobile Magazine, noul model electric Dacia va fi construit pe platforma AmpR Small, aceeași bază tehnică utilizată de noua Renault Twingo E-Tech. Această platformă reprezintă o versiune modificată a arhitecturii CMF-B EV, dezvoltată special pentru vehicule electrice urbane compacte.