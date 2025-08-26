Trei clujeni s-au prefăcut că deratizează casa unui bătrân și i-au furat 30.000 de euro. Unde au ascuns averea. FOTO

26-08-2025 | 17:19
bani ascunsi cluj
Politia Romana

Trei bărbați din Cluj au fost reținuți de polițiștii mureșeni, după ce ar fi furat 30.000 de euro din casa unui bătrân din Târgu Mureș, pretinzând că fac deratizare. Anchetatorii au găsit peste 112.000 de lei ascunși sub podele și îngropați în pământ.

Aura Trif

Ancheta în acest caz a fost deschisă de către poliţiştii Biroului de Investigaţii Criminale Târgu Mureş în 18 august, după ce un bătrân a reclamat că din apartamentul său din Târgu Mureş a fost furată o sumă de bani care depăşeşte 30.000 de euro.

„Din verificările efectuate, două persoane necunoscute ar fi pătruns în apartamentul unui bărbat de 81 de ani, din Târgu Mureş, iar, sub pretextul efectuării unei deratizări, ar fi sustras dintr-o încăpere mai multe sume de bani, în diferite valute, în valoare de peste 30.000 de euro.

De asemenea, poliţiştii au stabilit că cei doi ar fi părăsit localitatea cu sprijinul unui alt bărbat necunoscut”, informează Poliţia judeţeană Mureş.

Ancheta i-a condus pe poliţişti către ipoteza conform căreia principalii suspecţi sunt trei bărbaţi cu vârste de 26, 54 şi 56 de ani, din Bonţida, judeţul Cluj.

Polițiștii au recuperat doar o parte din bani

Marţi, anchetatorii au descins la locuinţele celor trei suspecţi, iar în urma unor percheziţii domiciliare au recuperat o parte din prejudiciu.

„Au fost descoperite şi ridicate astfel mai multe mijloace materiale de probă, dar şi mai multe sume de bani, în valoare de peste 112.000 de lei, unele fiind descoperite în pământ, îngropate sub locaţiile percheziţionate”, precizează sursa citată. Banii erau băgaţi în pungi din plastic şi îngropaţi sub podelele caselor.

Cei trei bărbaţi au fost conduşi la sediul unităţii de poliţie, pentru continuarea cercetărilor, fiind reţinuţi pentru 24 de ore. Miercuri, 27 august, ei vor fi prezentaţi magistraţilor cu propunere legală.

Procurorii bucureșteni blochează majoritatea dosarelor, prin suspendarea activității. A început protestul

Sursa: News.ro

Cei care ajung în aceste zile la Grădina Botanică din Cluj-Napoca au parte de surprize. O expoziție cu peste 100 de specii de plante carnivore poate fi vizitată timp de aproape o lună de cei curioși.

