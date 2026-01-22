Custile erau amplasate în grădina blocului în care locuiește individul, care a declarat că a făcut asta după o ceartă cu o vecină care hrănea animalele.

Scandalul a avut loc în decembrie, în Sectorul 3 al Capitalei. Imaginile s-au viralizat rapid pe internet. Mii de oameni au comentat online pe marginea subiectului și, dacă unii i-au luat apărarea, cei mai mulți au cerut să fie pedepsit.

Bărbatul a distrus adăposturile fără acordul vecinilor

Bogdan Porumbacu: „Vezi Doamne, eu sunt omul rău al pisicilor. Da, și eu am avut animale, câini, dar nu mi se pare normal. I-am spus în nenumărate rânduri că nu suntem de acord, nu vrem. Vor veni pureci, căpușe, mirosul, zgomotul pe care îl fac când se încăieră și miorlăie. Nu mi se pare normal să vii fără acordul proprietarilor, că nu suntem de acord, nici asociația nu e.”

Cert este că individul a fost reținut, iar acum se află sub control judiciar. Trebuie să se prezinte săptămânal la secția de poliție de lângă casă și să nu ia legătura cu vecina sa. Femeia care îngrijește pisicile susține că bărbatul ar fi singurul locatar care nu își dorește animalele pe lângă bloc.

Primăria și asociațiile intervin pentru protecția pisicilor

Vecină: „Au spus când era mâncare mai multă, le-am luat. Vara am îngrijit, am strâns după ele. Mai vin și de la alte blocuri, mănâncă și pleacă. Nu își fac nevoile aici în grădină. Cele nesterilizate mai miorlăie, dar nu să deranjeze. Unde am știut că e o fetiță nesterilizată am încercat să o prindem.”

În Sectorul 3, amplasarea acestor cuști nu a fost reglementată de primărie, așa că asociațiile de proprietari care nu le doresc pot cere poliției locale să le ridice. Alte primării sprijină acest demers și colaborează cu asociațiile care vor să îngrijească pisicile fără stăpân.

