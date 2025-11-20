Un bărbat din Buzău a fost arestat după ce și-a împins tatăl pe scări, care a murit din cauza leziunilor

Tribunalul Buzău a decis arestarea preventivă a unui bărbat acuzat că, în aprilie 2022, și-ar fi împins tatăl pe scara locuinței, provocându-i leziuni care i-au fost fatale.

Potrivit unui comunicat de presă transmis joi de Parchetul de pe lângă Tribunalul Buzău, procurorii au solicitat arestarea preventivă a bărbatului, cercetat pentru infracţiunea de lovituri cauzatoare de moarte, faptă săvârşită asupra unui membru de familie.

"Situaţia de fapt reţinută în sarcina inculpatului (...) constă în aceea că în data de 12.04.2022, în jurul orelor 21:00, în timp ce se aflau la locuinţa din comuna Pietroasele, judeţul Buzău, pe fondul unui conflict spontan, în timp ce inculpatul se afla pe pragul de la intrarea în locuinţă, iar victima (...), tatăl autorului, se afla pe prima treaptă dinainte de intrarea în imobil, primul dintre aceştia l-a împins pe cel de-al doilea cu mâinile în piept, generând căderea victimei şi lovirea cu capul de beton, fiindu-i cauzat un hematom subdural şi hemoragie în zona subarahnoidiană, ce a condus la intrarea victimei în comă, iar ulterior în data de 15.04.2022 a intervenit decesul, existând legătură de cauzalitate directă necondiţionată între leziunile traumatice constatate la necropsie şi moartea defunctului, aşa cum rezultă din raportul de expertiză medico-leglă de necropsie întocmit în cauză", a transmis Parchetul de pe lângă Tribunalul Buzău.

Tribunalul Buzău a dispus arestarea preventivă a inculpatului pe o durată de 30 de zile.

