Individ arestat după ce a tâlhărit un bărbat, în Argeș. L-a lăsat lat pentru un telefon

Un tânăr de 22 de ani, din Maramureș, a fost arestat preventiv după ce a tâlhărit și bătut un bărbat pe care l-a lăsat în stare de inconștiență. Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional!

Incidentul s-a petrecut la sfârșitul săptămânii trecute, în jurul orei 2 dimineața.

Agresorul - aflat la lucru în comună argeșeană Slobozia - a atacat un localnic în vârstă de 40 de ani, lângă o benzinărie.

A încercat să îi fure telefonul, iar când victima s-a opus, a lovit-o până și-a pierdut cunoștința. Omul și-a revenit după aproximativ trei ore și a sunat la 112.

Polițiștii l-au identificat pe agresor după ce au vizionat imagini de pe camerele de supraveghere. În locul unde era cazat individul au găsit și telefonul victimei.

Tânărul riscă acum până la 15 ani de închisoare, pentru tâlhărie calificată.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













